جونينيو: إذا لم يرد اللاعبون اللعب لـ ليون فعليهم الرحيل

هاجم البرازيلي جونينيو المدير الرياضي لـ أولمبيك ليون الفرنسي لاعبي الفريق قائلا: "إذا لم يرد اللاعبون اللعب لنا، عليهم الرحيل".

هداف الفريق الأسبق ظهر في مؤتمر صحفي للإعلان عن التوقيع مع المهاجم الزيمبابوي تينو كادويري القادم من لوهافر.

وقال جونينيو: "مع تينو (الصفقة الجديدة) تشعر برغبته في اللعب للفريق وهذا ما نريده، إذا لم يرد اللاعبون اللعب لنا، عليهم الرحيل".

وتابع "ذلك تحليل مني، لدينا الجودة في قائمة الفريق، لكننا لم نكن قادرين على خلق روح الفريق هذا الموسم، خاصة على أرضية ملعبنا خسرنا نقاط عديدة كانت لتجعلنا ننهي في مركز أفضل من السابع".

ليون أنهى الموسم الغير المكتمل في المركز السابع ليغيب عن البطولات الأوروبية لأول مرة منذ ما يقارب 20 عاما.

وأضاف "ربما لدينا نقص في القادة بالقائمة، عندما جئت العام الماضي تفاجأت بأن اللاعبين ليسوا سعداء، لقد تفاجأت لأن هناك القليل من الأندية التي تعمل على مستوى أعلى منا. هؤلاء اللاعبين، إذا لم يكونوا سعداء، يجب أن يغادروا".

ويبرز أكثر من اسم يرتبط بالخروج من ليون الصيف الجاري، أبرزهم الفرنسي حسام عوار والهولندي ممفيس ديباي.

وأعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم رفض المحكمة الإدارية في باريس رسميا رفض الطعن المقدم من ليون وأميان وتولوز على قرار إنهاء الدوري بسبب تفشي فيروس كورونا (طالع التفاصيل).

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