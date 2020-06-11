صلاح يغيب عن فوز ليفربول الساحق على بلاكبيرن وديا

الخميس، 11 يونيو 2020 - 16:56

كتب : FilGoal

صلاح يحتفل بهدف ليفربول في واتفورد

غاب محمد صلاح نجم ليفربول عن فوز ليفربول الودي على بلاكبيرن بنتيجة 6-0 يوم الخميس.

ولعب الفريقان في ملعب أنفيلد بدون جماهير استعدادا لعودة النشاط الكروي في إنجلترا بعد أيام.

وأوضحت بعض التقارير غياب صلاح عن اللقاء، وذلك بعد إصابته بكدمة قبل أيام في مران ليفربول.

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لم يكن صلاح الوحيد الذي غاب، فقد غاب أيضا أندي روبرتسون الظهير الأيسر.

كلوب أعطى الفرصة لبعض اللاعبين الشباب حسبما أوضح تشكيل المباراة عبر الموقع الرسمي لليفربول.

وسجل أهداف ليفربول كل من ساديو ماني وتاكومي مينامينو ونابي كيتا وجويل ماتيب وكي يانا هوفر ولايتون كلاركسون.

الدوري الإنجليزي توقف مثل كل منافسات الرياضة في العالم في الأشهر الأخيرة بسبب انتشار فيروس كورونا، لكن عجلة المسابقة ستعود للدوران في 17 يونيو الجاري.

وتجري أندية إنجلترا فحوصات طبية لعناصرها باستمرار تمهيدا لعودة الدوري.

ويتصدر زملاء محمد صلاح البطولة بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي ويتبقى لهم 9 مباريات، ويحتاج ليفربول إلى 6 نقاط ليتوج رسميا باللقب الذي يفتقده منذ موسم 1989-1990.

ويتبقى 10 أيام على موعد أول مباراة للريدز في الدوري الانجليزي العائد بعد توقف دام 3 أشهر.

سيلعب ليفربول ضد إيفرتون يوم 21 يونيو الجاري ضمن الجولة 29 من المسابقة بملعب جوديسون بارك.

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