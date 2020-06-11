مدرب فرانكفورت: الخسارة من بايرن مؤلمة ولكن ضياع الحلم الأوروبي أكثر ألما

كان إدي هوتير المدير الفني لفريق إنتراخت فرانكفورت يمني نفسه بإسقاط بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس ألمانيا من أجل ضمان المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل، لكن ذلك لم يحدث.

وتأهل بايرن ميونيخ إلى نهائي كأس ألمانيا للعام الثاني على التوالي عقب تغلبه بصعوبة على ضيفه إنتراخت فرانكفورت بهدفين لهدف ليل الأربعاء.

وقال هوتير للصحفيين "لقد لعبنا في الشوط الثاني مباراة جيدة وكنا نستحق التعادل بالفعل، أنا فخور بما قدمه الفريق".

وأضاف "كدنا نُسقط بايرن. ومع ذلك خسرنا المباراة، إنه أمر مؤلم. لكن ما يؤلمنا أكثر أننا لن نشارك في البطولات الأوروبية في الموسم المقبل".

ويحتل فرانكفورت المركز 11 في الدوري الألماني وفقد فرصه في المنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية الموسم القادم بشكل كبير، وذلك قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.

وأتم مدرب فرانكفورت "علينا أن نتعايش مع موسم مثل هذا، وهو أمر لا نشعر بالرضا عنه".

أما سيباستيان رود لاعب فرانكفورت فقال "الهزيمة كانت مؤلمة للغاية. الهدف الثاني كان سهلا بشكل مزعج".

وأكمل "قدمنا مباراة جيدة. كانت لدينا فرصة للفوز على بايرن في ملعبه ومن المحزن عدم استغلالها".

سيواجه بايرن نظيره باير ليفركوزن الذي فاز الثلاثاء بثلاثية دون رد على ساربريكين.

وسجل أهداف المباراة إيفان بيريسيتش في الدقيقة 14 برأسية قوية إثر متابعته عرضية قادمة من توماس مولر.

وأدرك فرانكفورت التعادل عن طريق داني دا كوستا في الدقيقة 69 بعد متابعته كرة قادمة من الناحية اليسرى سددها مباشرة في الشباك.

لكن ما هي إلا خمس دقائق فقط إلا وسجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني للفريق البافاري عقب اللجوء لتقنية الفيديو بعد وجود شبهة تسلل.

وجاءت الكرة من ألفونسو ديفيز من الناحية اليسرى هيأها جوشوا كيميتش إلى ليفاندوفسكي الذي سددها بسهولة في الشباك.

ومنذ عودة النشاط الكروي في ألمانيا لم يعرف بايرن طعم الهزيمة بل فاز في كل مبارياته الستة التي خاضها بواقع خمسة في الدوري ولقاء وحيد في الكأس.

وأصبح ذلك النهائي هو الثاني على التوالي للفريق البافاري وسيكون الظهور رقم 24 له في المباراة النهائية.

ويعد بايرن هو حامل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالكأس بواقع 19 مرة ويليه فيردر بريمن بست مرات.

يذكر أن المباراة النهائية ستقام في الملعب الأولمبي بالعاصمة الألمانية برلين في الرابع من شهر يوليو المقبل.

video:1

اقرأ أيضا

تقرير مغربي يكشف مواعيد نصف نهائي دوري الأبطال

لفتة رائعة من صلاح

أيت مناموفيتش يستهدف ثنائي الزمالك

كوميك بوك - بيكلز.. الكلب الذي أنقذ كأس العالم

وزير الرياضة يحدد الموعد الأنسب لاستئناف النشاط