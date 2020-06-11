الزمالك يشيد بدور الجماهير في ملف نادي القرن.. وصفحة رسمية وحيدة للنادي

أشاد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور بدور جماهير النادي في ملف نادي القرن وغيره من الملفات الهامة.

وشدد مجلس إدرة النادي على وجود صفحة رسمية وحيدة للنادي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضح بيان النادي أن الصفحة الرسمية تحمل علامة توثيق وهي المسؤولة من النادي.

ويأتي ذلك في ظل قيام بعض الجماهير المحبة للنادي بإنشاء عدد من الصفحات على موقع فيسبوك تحمل اسم الموقع الرسمي للنادي.

وأبرز منصور دور جماهير النادي على مواقع التواصل الاجتماعي ومساندة المجلس في جميع قراراته خلال الفترة الأخيرة في ملف نادي القرن وغيره من الملفات الهامة.

وأكد المجلس على استمراره في العمل لاستعادة حقوق النادي في ملف نادي القرن، وشدد أنه الفريق الأكثر تتويجا بالبطولات في القرن العشرين وأكثر من أي فريق آخر.

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