لا يعرفون إلا طعم الفوز.. نجم بايرن: نشعر بالإرهاق بسبب المباريات المتتالية

أوضح توماس مولر نجم بايرن ميونيخ أن فريقه يشعر بالإرهاق بسبب خوض مباريات عديدة خلال الفترة الماضية منذ استئناف النشاط الكروي في ألمانيا.

توماس مولر النادي : بايرن ميونيخ بايرن ميونيخ

وتأهل بايرن ميونيخ إلى نهائي كأس ألمانيا للعام الثاني على التوالي عقب تغلبه بصعوبة على ضيفه إنتراخت فرانكفورت بهدفين لهدف ليل الأربعاء.

وقال توماس مولر في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أرهقنا فرانكفورت في الشوط الأول. لقد كنا أفضل وكان يجب علينا تسجيل المزيد".

وشدد "لكننا كنا أيضًا متعبين ومرهقين جدًا بسبب المباريات في الفترة القليلة الماضية".

وأضاف "لسوء الحظ، تعادل إنتراخت في الشوط الثاني. عاودنا الضغط، وعمل الفريق بشكل جيد".

وأتم بطل كأس العالم 2014 "بعد التعادل 1-1 بذلنا المزيد من الجهد حتى سجلنا هدف الفوز حافظنا عليه".

فيما أوضح ألفونسو ديفيز "فرانكفورت منافس قوي. كان علينا أن نبذل قصارى جهدنا".

واستمر "الوصول إلى النهائي هو مكافأة العمل الشاق الذي أظهرناه في هذه المسابقة. أردت حقًا الوصول إلى نهائي برلين. وهو حلم حققناه".

وأتم "كما هو الحال دائمًا، سنكون متحمسين تمامًا لحسم النهائي لصالحنا".

سيواجه بايرن نظيره باير ليفركوزن الذي فاز الثلاثاء بثلاثية دون رد على ساربريكين.

من جهته، قال دافيد ألابا: "أعتقد بشكل عام أننا نستحق الفوز، لكن كان يجب أن نحسم المباراة منذ الشوط الأول".

وتابع "لقد خلقنا بالفعل العديد من الفرص التي لم نستغلها. على الرغم من تقدمنا في الشوط الأول، كنا نعلم أنها لن تكون مهمة سهلة".

وسجل أهداف المباراة إيفان بيريسيتش في الدقيقة 14 برأسية قوية إثر متابعته عرضية قادمة من توماس مولر.

وأدرك فرانكفورت التعادل عن طريق داني دا كوستا في الدقيقة 69 بعد متابعته كرة قادمة من الناحية اليسرى سددها مباشرة في الشباك.

لكن ما هي إلا خمس دقائق فقط إلا وسجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني للفريق البافاري عقب اللجوء لتقنية الفيديو بعد وجود شبهة تسلل.

وجاءت الكرة من ألفونسو ديفيز من الناحية اليسرى هيأها جوشوا كيميتش إلى ليفاندوفسكي الذي سددها بسهولة في الشباك.

ومنذ عودة النشاط الكروي في ألمانيا لم يعرف بايرن طعم الهزيمة بل فاز في كل مبارياته الستة التي خاضها بواقع خمسة في الدوري ولقاء وحيد في الكأس.

وأصبح ذلك النهائي هو الثاني على التوالي للفريق البافاري وسيكون الظهور رقم 24 له في المباراة النهائية.

ويعد بايرن هو حامل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالكأس بواقع 19 مرة ويليه فيردر بريمن بست مرات.

يذكر أن المباراة النهائية ستقام في الملعب الأولمبي بالعاصمة الألمانية برلين في الرابع من شهر يوليو المقبل.

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