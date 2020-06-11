بعد تطور مستوى الفريق.. لاتسيو يقترب من التجديد لإنزاجي

يقترب فريق لاتسيو من تجديد تعاقد سيمون إنزاجي المدير الفني للفريق لعامين آخرين.

وكان تعاقد إنزاجي ينتهي في صيف 2021 ويسعى مجلس إدارة لاتسيو لزيادة المدة حتى 2023.

وكشفت صحيفة إل ميساجيرو الإيطالية أن رئيس لاتسيو بدأ التفاوض مع إنزاجي بالفعل ويقترب من كتابة العقود الجديدة.

يقع لاتسيو حاليا في المركز الثاني من الدوري الإيطالي بفارق نقطة واحدة فقط عن يوفنتوس المتصدر.

تم تعيين إنزاجي لأول مرة كمدرب مؤقت موسم 2015 - 2016 قبل أن يتم التعاقد معه تقديرا لجهوده مع الفريق.

وأوضح التقرير أن إنزاجي سيحص على 2.5 مليون يورو سنويا وإذا فاز بلقب الدوري سيرتفع راتبه إلى 3 ملايين يورو.

ويفتتح لاتسيو استئناف مبارياته في الدوري أمام أتالانتا يوم 24 يونيو وقبل 12 جولة من النهاية.

وكان لاتسيو يقدم أفضل مستوياته قبل توقف النشاط بسبب جائحة فيروس كورونا إذ كان الفريق الوحيد الذي فاز بأخر 4 مباريات في الدروي الإيطالي.

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