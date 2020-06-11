رئاسة الوزراء: السماح للأندية بتلقي اشتراكات الأعضاء بداية من 15 يونيو

الخميس، 11 يونيو 2020 - 12:47

كتب : FilGoal

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن السماح للأندية الرياضية ببدء تلقي اشتراكات الأعضاء، ورفع كفاءة المنشآت، بداية من 15 يونيو الجاري.

وأوضح البيان المنشور على صفحة رئاسة مجلس الوزراء إمكانية استمرار تلقي الاشتراكات حتى يوم 30 يونيو.

ويأتي ذلك، بعد تصريحات أشرف صبحي وزير الرياضة أن شهر أغسطس هو الموعد المناسب لعودة النشاط الرياضي في مصر بكل الألعاب ولم يكن حديثه مقتصر على كرة القدم فقط.

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وتحدث وزير الرياضة لقناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "تدريبات الفرق الرياضية لن تعود قبل بداية الشهر المقبل. في الفترة من 15 يونيو وحتى نهاية الشهر سيتم تعقيم الصالات الرياضية مع بدء عودة الموظفين والإدارات".

وواصل "الأندية تعود للتدريبات بداية من شهر يوليو المقبل وتحتاج لشهر للإعداد لاستئناف النشاط مرة أخرى".

وأردف أشرف صبحي "لذا شهر أغسطس هو الموعد المناسب لعودة النشاط الرياضي في مصر".

قبل أن يستدرك "الدولة متحمسة لإعادة النشاط الرياضي والموقف النهائي يتحدد بداية الأسبوع المقبل وبالتحديد السبت أو الأحد".

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

الأهلي في الصدارة بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

في صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

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