بعد التأهل لنهائي الكأس.. مدرب بايرن: نمر بفترة رائعة ويمكننا قبول ما حدث أمام فرانكفورت

يشعر هانسي فيلك المدير الفني لبايرن ميونيخ أن فريقه يمر بفترة رائعة، لما لا وهو اقترب من التتويج بالدوري الألماني وتأهل لنهائي كأس ألمانيا.

تأهل بايرن ميونيخ إلى نهائي كأس ألمانيا للعام الثاني على التوالي عقب تغلبه على ضيفه إنتراخت فرانكفورت بهدفين لهدف ليل الأربعاء.

وقال فيلك في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "إنها مباراة كأس. وضعنا المنافس تحت ضغط كبير. ولكن في النهاية إنه فوز مستحق لفريقي".

وأضاف "في الشوط الأول كان يجب أن نستغل فرصنا بشكل أكبر، ونسجل المزيد من الأهداف، ثم كان الشوط الثاني مختلفاً قليلاً. ولكن أوجه الشكر لفريفي".

وشدد "نمر بفترة رائعة، يلعب الفريق بشكل جيد للغاية ويمكنك قبول ما حدث الشوط الثاني. كان من المهم أن نحقق الفوز في معركة كأس مثل هذه".

وأتم "هذه هي الخطوة التي أردنا القيام بها، المباراة النهائية في برلين".

الفريق البافاري اقترب من التتويج لقب الدوري الألماني هذا الموسم إذ يتصدر جدول المسابقة بفارق 7 نقاط عن بروسيا دورتموند الوصيف قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.

وبذلك سيواجه بايرن نظيره باير ليفركوزن الذي فاز الثلاثاء بثلاثية دون رد على ساربريكين.

سجل أهداف المباراة إيفان بيريسيتش في الدقيقة 14 برأسية قوية إثر متابعته عرضية قادمة من توماس مولر.

وأدرك فرانكفورت التعادل عن طريق داني دا كوستا في الدقيقة 69 بعد متابعته كرة قادمة من الناحية اليسرى سددها مباشرة في الشباك.

لكن ما هي إلا خمس دقائق فقط إلا وسجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني للفريق البافاري عقب اللجوء لتقنية الفيديو بعد وجود شبهة تسلل.

وجاءت الكرة من ألفونسو ديفيز من الناحية اليسرى هيأها جوشوا كيميتش إلى ليفاندوفسكي الذي سددها بسهولة في الشباك.

ومنذ عودة النشاط الكروي في ألمانيا لم يعرف بايرن طعم الهزيمة بل فاز في كل مبارياته الستة التي خاضها بواقع خمسة في الدوري ولقاء وحيد في الكأس.

وأصبح ذلك النهائي هو الثاني على التوالي للفريق البافاري وسيكون الظهور رقم 24 له في المباراة النهائية.

ويعد بايرن هو حامل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالكأس بواقع 19 مرة ويليه فيردر بريمن بست مرات.

يذكر أن المباراة النهائية ستقام في الملعب الأولمبي بالعاصمة الألمانية برلين في الرابع من شهر يوليو المقبل.

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