في ليلة تألق ديمبرباي.. ليفركوزن ينهى أحلام ساربروكن ويصل لنهائي كأس ألمانيا

وصل باير ليفركوزن لأول مرة إلى نهائي كأس ألمانيا منذ 11 عاما بعد تفوقه على ساربروكن من الدرجة الرابعة بثلاثية دون مقابل.

ساربروكن سعى لمواصلة المفاجآت بعدما أصبح أول ناد من درجة رابعة يتأهل للمربع الذهبي في تاريخ كأس ألمانيا.

ويعد تأهل ليفركوزن لنهائي كأس ألمانيا هو الرابع في تاريخه، إذ توج باللقب موسم 1992-93 وخسر النهائي مرتين أمام شالكه موسم 2001-02 وبريمن 2008-09.

وينتظر ليفركوزن الفائز من مواجهة بايرن ميونيخ وإينتراخت فرانكفورت غدا الأربعاء لمعرفة هوية منافسه في النهائي.

هدف اللقاء الأول جاء سريعا بعد مرور 11 دقيقة إثر تمريرة طولية من كريم ديمرباي إلى موسى ديباي الذي أودع الكرة من داخل منطقة الجزاء بلمسة واحدة في الشباك.

بعد 8 دقائق أرسل الألماني صاحب الأصول التركية عرضية من الجهة اليسرى أودعها الأرجنتيني لوكاس إلاريو بتسديدة قوية بعدما فشل الحارس في الإمساك بالكرة.

لاعبو أصحاب الأرض حاولوا تقليص الفارق وكاد سيباستيان جاكوب أن يسجل هدفا في الدقيقة 48 من اللقاء لكن تسديدته افتقدت القوة وتصدى لها الفنلندي هارديسكي.

ديمرباي واصل التألق وصنع الهدف الثالث له ولفريقه بعد مراوغة رائعة داخل منطقة الجزاء وأرسل عرضية أرضية لـ كريم بلعربي الذي سدد كرة قوية في أعلى الشباك بالدقيقة 58.

Kerem Demirbay has had a hand in all three @bayer04_en goals so far, perhaps the star man on the pitch ✨#DFBPokal #FCSB04 0-3 pic.twitter.com/nqb7AOiPma — The DFB-Pokal (@DFBPokal_EN) June 9, 2020

المباراة النهائية تقام في الرابع من يوليو المقبل على الملعب الأولمبي بالعاصمة برلين.

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