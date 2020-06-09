بعد 13 عاما من هدف ريكيلمي.. "الحكم أعطاه مسافة أبعد عن الحائط البشري"

تُوج خوان رومان ريكيلمي بجائزة أفضل لاعب في كوبا ليبرتادوريس 2007 والتي انتهت بفوز بوكا جونيورز باللقب القاري السادس والأخير.

واحدة من محطات إثبات تألق صانع الألعاب الأرجنتيني كانت في إياب نصف النهائي أمام ديبورتيفو كوكوتا الكولومبي.

في الذهاب خسر بوكا بنتيجة 3-1، وفي الإياب بتاريخ 8 يوليو 2007 قلب الفريق الأرجنتيني النتيجة بالفوز 3-0 منذ 13 عاما.

روبن باستوس مدافع الفريق الكولومبي اعترض على هدف ريكيلمي الذي جاء من ركلة ثابتة قائلا في تصريحات نقلتها صحيفة "أوليه" الأرجنتينية: "مُنح ريكيلمي خطوات أزيد لتسديد الضربات الثابتة".

وتابع "الحكم كان يفضل بوكا جونيورز، كان لديه شيئا مع ريكيلمي، أعطاه مسافة أبعد عن الحائط البشري، الحكم كان يطالبني بالتسرع للابتعاد وهو ما جعلني أشعر بالغضب".

هدف ريكيلمي من ركلة ثابتة قبل نهاية الشوط الأول في الدقيقة 44، فتح الباب لزملائه لقلب النتيجة وتحقيق الفوز.

Para #Riquelme su mejor y mas lindo gol es el de tiro libre vs Cúcuta porque ya sabia que era gol cuando pateo. ¿Estas de acuerdo? ¿Cual fue para vos el mas lindo? pic.twitter.com/826fIRY9oE — Juan Román Riquelme (@EternoDiez) April 1, 2020

وانتقد باستوس قرار مدربه بالموافقة على اللعب وسط الضباب "إذا كانت النتيجة هي العكس هل كان سيشارك بوكا في المباراة؟ في تلك الليلة أدركت قوة بوكا جونيورز مع الحكام، نعلم جميعا أن هذا موجود في كرة القدم".

الشوط الثاني شهد ثنائية من مارتن باليرمو وسيباستيان باتاجليا قادت الأزرق والأصفر للنهائي.

بوكا جونيورز تفوق في المباراة النهائية على جريميو البرازيلي بنتيجة 5-0 في مجموع المباراتين.

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