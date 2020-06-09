سيتيين: لن أتصرف بتهور مع سواريز.. وليس لدي شك في موقف ميسي

كشف كيكي سيتيين المدير الفني لـ برشلونة، عن موقف نجميه: ليونيل ميسي، ولويس سواريز، من المشاركة في مباراة مايوركا السبت المقبل.

برشلونة يستأنف بطولة الدوري الإسباني بعد توقف طويل، ويحل ضيفا على مايوركا في ملعب سون مويش بالجولة 28 مساء السبت.

وقال سيتيين: "سواريز قادر على البدء أمام ريال مايوركا".

واستدرك عبر راديو كتالونيا: "لكن إشراكه في المباراة بالكامل سيكون تصرفا متهورا".

وبشأن ميسي، أفاد: "ليس لدي أي شكوك في أن ميسي سيتواجد معنا يوم السبت".

ويغيب سواريز عن صفوف برشلونة منذ 9 يناير الماضي بسبب إصابة في الركبة.

فيما عانى ميسي من إصابة عضلية طفيفة في التدريبات الأسبوع الماضي، لن تعطله على الأرجح عن قيادة برشلونة أمام مايوركا.

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