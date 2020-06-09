الأستاذ يعاون التلميذ.. رسميا – خوانما ليّو ينضم لجهاز جوارديولا في سيتي

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن تعيين خوان مانويل "خوانما" ليّو ضمن الطاقم المساعد للمدرب بيب جوارديولا.

وصرّح الإسباني ليو (54 عاما) عقب توليه المهمة: "أنا سعيد بانضمامي للجهاز الفني لـ مانشستر سيتي".

وأضاف عبر الموقع الرسمي لناديه الجديد: "علاقتي بـ بيب تعود إلى سنوات طويلة، وأنا متحمس للعمل معه في هذا الفريق الرائع".

وأتم: "مانشستر سيتي حقق نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية ويلعب كرة قدم جميلة".

We're delighted to announce that Juan Manuel Lillo has joined Pep Guardiola’s backroom staff as assistant coach 👌⁣ ⁣ 🔵 #ManCity https://t.co/gkmgeuRrSe — Manchester City (@ManCity) June 9, 2020

وكان منصب المساعد قد ظل شاغرا في مانشستر سيتي منذ رحيل ميكيل أرتيتا لتدريب أرسنال في وقتٍ سابق من الموسم.

من هو ليّو

أشرف ليّو على تدريب جوارديولا لمدة 6 أشهر عام 2006 في فريق دورادوس سيناولا المكسيكي، وساهم بشكلٍ كبير في وضع الحجر الأخير من فكر بيب الكروي قبل أن يتحوّل الأخير إلى عالم التدريب.

ويعتبر ليّو أحد فلاسفة الكرة الهجومية الشاملة، ويتشارك في فكره مع تلميذه جوارديولا.

ولم يتول ليّو تدريب فرق كبيرة في مسيرته، إذ كانت أبرز محطاته رفقة سرقسطة، وريال سوسيداد، وألميريا.

كما عمل ليّو كمساعد لـ خورخي سامباولي في تدريب تشيلي وإشبيلية بين 2015 و2017.

وكانت آخر محطات ليّو التدريبية رفقة جينجادو هوانجاي الصيني الذي انفصل عنه مطلع العام الجاري.

وصرّح ليّو في مقابلة عام 2012 أنه يعتبر "جوارديولا ابنًا له".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، خلف ليفربول المتصدر صاحب الـ82 نقطة في المركز الأول.

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