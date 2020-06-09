وزارة الصحة الإيطالية: نأمل في تواجد الجماهير بالمدرجات بحلول أغسطس أو سبتمبر

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 - 18:56

كتب : FilGoal

شعار الاتحاد الإيطالي

تأمل وزارة الصحة الإيطالية في عودة الجماهير للمدرجات بحلول أغسطس أو سبتمبر المقبل، وربما شهر يوليو المقبل.

وبدأت الأرقام تتناقص في إيطاليا بشأن الإصابات والوفيات جراء تفشي فيروس كورونا.

وخُففت الإجراءات مؤخرا مثل السماح بفتح دور السينما والمسارح المفتوحة والتي تُطبق فيها عوامل التباعد الاجتماعي.

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كارلو سيبيليا وكيل وزارة الصحة الإيطالية قال لـ "راديو بونتو نوفو": "كلنا ندرك أن كرة القدم بدون مشجعين ليست كما هي".

وتابع "أحلم برؤية الجماهير تعود إلى الملعب، ولكن يجب أن نكون حذرين. آمل أن يكون ممكنا تواجدهم شهر أغسطس أو سبتمبر".

وأوضح "بالنظر إلى قواعد المسارح ودور السينما فهي مخصصة لحوالي 1000 شخص مع تطبيق التباعد الاجتماعي، يمكن مناقشة الأمر بتطبيقه في شهر يوليو في الملاعب، ولكن الأمر أكثر تعقيدا للحصول على 10000 شخص يدخلون عبر بوابات ملعب سان باولو (ملعب نابولي)".

وأضاف "مع البيانات المتوفرة لدينا اليوم، لن نتمكن من ضمان سلامة الأشخاص في الاستاد، ولكن آمل أن نتمكن من التحدث عن هذا الأمر بحلول نهاية أغسطس".

وأتم "يمكنني أن أؤكد لكم أن عودة كرة القدم الإيطالية إلى طبيعتها بأمان هي هدف أساسي".

وتعود المسابقات الكروية في إيطاليا بمباريات إياب نصف نهائي كأس إيطاليا بدءا من 12 يونيو الجاري.

ووصلت عدد الحالات المصابة في إيطاليا إلى 235 ألفا، توفي منها ما يزيد عن 34 ألفا.

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