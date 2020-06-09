مشجع لـ ماينتس يلغي عضويته بسبب "كثرة سود البشرة" في الفريق.. ورد ناري من النادي

قرر مشجع لـ ماينتس، إلغاء عضويته في النادي الألماني، بسبب كثرة اللاعبين سود البشرة في صفوف الفريق.

وجاء في رسالة المشجع إلى النادي:

"لعدة أشهر لم أعد قادر على اعتبار نفسي جزءا من النادي، لقد بدأت أشعر وكأننا في كأس الأمم الإفريقية بدلا من الدوري الألماني.

أعرف كيف سيكون رد الفعل، لكن لا، لست عنصريا، ولكن الكيل قد فاض.

التشكيل الأساسي في الأسابيع الماضية تضمن 9 لاعبين سود البشرة، بينما لا تحصل المواهب الألمانية الشابة على فرصها، ولذا هذا النادي لم يعد فريقي المقرب إلى قلبي لسنوات طوال.

نوفيسكي، بونجيرت، روز، باباتس، فايلاند، بيل، ولاعبون آخرون كثر مثّلوا قيم وعقلية النادي، لقد أعطوه دماءهم وعرقهم ودموعهم".

وفي خطوة صارمة، صدّق النادي على قرار المُشجِع بإنهاء عضويته.

وأصدر ماينتس بيانًا مضادا عرض فيه الجزء السابق من رسالة المُشجع، ورد عليها بقوة:

"عادة نشعر بالأسف عندما يقرر أي شخص إلغاء عضويته في نادينا، ونقاتل للإبقاء على كل عضو لدينا، لكن في تلك الحالة، فلا نمتلك أي أسف.

العنصرية تتولد في الأماكن التي تنتشر فيها أفكارهم، وليس فقط عندما ينعت أحد نفسه بالعنصرية، هذا أمر نادر الحدوث بالمناسبة.

وأنت على حق، أنت لست جزءا من هذا النادي، لأن لون البشرة وأي صفات أخرى لا تلعب دورا محوريا لدينا، فكل ما يهمنا هو أن الشخص الآخر إنسان ويشاركنا قيمنا.

هذا النوع من الأشخاص الذي نرحب به في مجتمعنا، وفي ضوء ذلك، نرحب بإلغاء عضويتك، لأن أسبابك تُثبت أنك لا تشاركنا قيمنا التي يقوم عليها النادي".

ويتصدر السويدي -ذو الأصول الغانية- روبن كواسيم هدافي الفريق هذا الموسم برصيد 12 هدفا.

ويحتل ماينتس المركز 15 في الدوري الألماني برصيد 31 نقطة.

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