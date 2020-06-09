مجلس الدولة الفرنسي يوافق على إلغاء الموسم ويرفض الهبوط

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 - 16:54

كتب : FilGoal

الدوري الفرنسي

رفض مجلس الدولي الفرنسي قرار اتحاد كرة القدم بهبوط ناديين بعد إلغاء الموسم.

وكان الاتحاد الفرنسي قد قرر إلغاء الموسم الجاري من الدوري مع تحديد البطل والهابطين.

وأعلن مجلس الدولة في فرنسا موافقته على إنهاء موسم 2019 - 2020 لكن مع إلغاء قرار الهبوط.

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وبذلك منع مجلس الدولة قرار هبوط فريقي أميان وتولوز الذي أقر به الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

وطالب مجلس الدولة الفرنسي اتحاد كرة القدم بتحديد شكل المسابقات في الموسم المقبل بعد إلغاء الهبوط.

ويعتبر الدوري الفرنسي هو المسابقة الوحيدة من الدوريات الخمس الكبرى التي تم إلغائها.

إذ تم استئناف الدوري الألماني، كما أنه من المقرر استكمال مسابقات الدوري الإيطالي والإنجليزي والإسباني من الأسبوع المقبل.

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