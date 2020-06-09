فرجاني ساسي: التدريبات الفردية لا تفيد.. وأشتاق للكرة والجماهير

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 - 16:48

كتب : FilGoal

ساسي - الزمالك - المقاصة

يرى الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك أن التدريبات الفردية التي اضطر كل اللاعبين للقيام بها خلال فترة الحجر الصحي لا تفيد بقدر التدريبات الجماعية، معبرا عن اشتياقه الشديد للعب المباريات.

فرجاني ساسي

النادي : الزمالك

الزمالك

الدوري المصري توقف مثل كل منافسات الرياضة في العالم في الأشهر الأخيرة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال ساسي في تصريحات لبوابة تونس الرقمية: "حين أعلمني منذر الكبيّر مدرب منتخب تونس بأنه أعد لنا معسكرين سعدت كثيرا لأنني كنت أنتظر العودة لأجواء التدريبات الجماعية بفارغ الصبر".

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وأضاف "أعتبر أن هذا المعسكر جاء في الوقت المناسب لأن التدريبات الفردية لا يمكن أن تفيد اللاعب مثل الجماعية، وأنا سعيد جدا بالعودة لأجواء المنتخب التي نفتقدها".

وواصل "لقد كنت أتدرب بمفردي منذ توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا لكن الفترة الأخيرة من الحجر الصحي كانت طويلة ومرهقة نفسيا".

وتابع النجم التونسي "المؤشرات طيبة لعودة الحياة لكرة القدم كما كانت".

وأوضح ساسي أنه شغل وقته بالتدريبات فضلا عن مشاهدة الأفلام.

وأتم لاعب وسط الزمالك "أشتاق بشدة لكرة القدم، التدريبات ولعب المباريات والجمهور كذلك".

وقرر منتخب تونس استئناف تدريباته خلال شهر يونيو الجاري بعد فترة طويلة من توقف تدريبات كرة القدم بسبب انتشار فيروس كورونا.

وبسبب تواجد الكثير من اللاعبين المحترفين في تونس خلال فترة الحجر الصحي، قرر منذر الكبير المدير الفني لمنتخب تونس إقامة المعسكر على مرتين حفاظا على سلامة اللاعبين.

وسيكون المعسكر الأول لنسور قرطاج لمدة 5 أيام بداية من يوم الإثنين 8 يونيو وحتى السبت 13 من الشهر ذاته.

ويضم المعسكر الأول 13 لاعبا وهم فارق بن مصطفى والمعز بن شريفية ووجدي كشريدة وصدام بن عزيزة ونسيم هنيد ومرتضى بن وناس وفرجاني ساسي ومحمد أمين بن عمر ومحمد علي بن رمضان ونعيم سليتي وفخر الدين بن يوسف وسعد بقير وبسام الصرارفي.

على أن يكون المعسكر الثاني في الفترة من 16 إلى 21 من شهر يونيو الجاري وسيضم كل من عاطف الدخيلي وأيمن دحمان وحمزة المثلوثي وزياد بوغطاس وهاني عمامو وإسكندر العبيدي وحسام دقدوق ومحمد المثناني وأحمد خليل وطه ياسين الخنيسي ومحمد علي بن حمودة وياسين الشماحي وفراس بلعربي.

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