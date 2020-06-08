دا كوستا يفوز برئاسة بورتو للمرة الـ15 على التوالي!

الإثنين، 08 يونيو 2020 - 14:54

كتب : FilGoal

نونو بينتو دا كوستا

فاز نونو بينتو دا كوستا بمقعد رئيس نادي بورتو للمرة الـ15 على التوالي.

دا كوستا يستحوذ على هذا المنصب منذ 38 عاما.

وحصد البالغ من العمر 82 عاما على 69% من الأصوات خلال الانتخابات مقابل 22% لأقرب منافسيه، جوزيه فيرناندو ريو.

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سيواصل دا كوستا عمله كرئيس لنادي بورتو لأربع سنوات مقبلة.

وتوج بورتو بلقب الدوري البرتغالي في 21 مناسبة أثناء عهد دا كوستا، من أصل 28 حصدها النادي عبر تاريخه.

كما اقتنص الفريق بطولة دوري أبطال أوروبا عامي 1987 و2001 تحت قيادته، وحصد بطولة الدوري الأوروبي مرتين، عامي 2003 و2011.

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بورتو نونو بينتو دا كوستا
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