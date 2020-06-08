تقرير مغربي: مقترح لإنهاء البطولة العربية على شكل دورة رباعية

قال تقرير مغربي إن الاتحاد العربي لكرة القدم يدرس فكرة إنهاء البطولة العربية، على شكل دورة رباعية.

وأفاد موقع البطولة، أن هناك مقترح بإجراء دورة رباعية في المغرب، بين الإسماعيلي والرجاء المغربي، واتحاد جدة والشباب السعوديين.

وأكد التقرير المغربي عدم وجود أي نية لدى الاتحاد العربي لإلغاء النسخة الحالية من البطولة.

ويتوجه الاتحاد العربي للعب تلك المباريات في يوليو أو أغسطس المقبلين.

ويجمع نصف النهائي الأول بين الإسماعيلي والرجاء المغربي، وانتهى لقاء ذهابه بفوز الدراويش 1-0، فيما لم تقم مواجهة ذهاب نصف النهائي الآخر بين الشباب والاتحاد السعوديين.

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