نابولي: مفاوضات التجديد تسير جيدا مع ميرتينز.. وننتظر قرار كاييخون

قال كريستيانو جيونتولي المدير الرياضي لنابولي إن النادي بات قاب قوسين أو أدنى من تجديد عقد لاعبه البلجيكي دريز ميرتينز.

وصرح جيونتولي في حواره مع شبكة سكاي سبورتس "الأمور تسير جيدا مع ميرتينز. هناك رغبة عند الطرفين للاستمرار معا. نأمل إتمام التجديد قريبا".

وواصل "بالنسبة لـ(خوسيه) كاييخون، ننتظر. لم يقرر بعد ما يريد بشأن مستقبله. اللاعبان قدما الكثير لنابولي. نتحدث، والجو العام هادئ".

وينتهي عقد ميرتينز (33 عاما) مع نابولي في 30 يونيو المقبل والأمر نفسه بالنسبة لكاييخون (33 عاما).

ويستعد نابولي لاستئناف الدوري الإيطالي، الذي توقف في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، بمواجهة مضيفه فيرونا في 23 يونيو بالجولة 27.

ويحتل نابولي المركز السادس في ترتيب الدوري ورصيده 39 نقطة مبتعدا بتسع نقاط عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

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