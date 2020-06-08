بشرى لـ أتليتكو؟ لاعب باريس: كافاني يريد اللعب في إسبانيا

قال أندير هيريرا لاعب باريس سان جيرمان إن زميله إدينسون كافاني، الذي سيرحل عن الفريق قريبا، يريد الانتقال إلى الدوري الإسباني.

إدينسون كافاني النادي : باريس سان جيرمان

وصرح الإسباني في حواره مع صحيفة آس "أعرف أن كافاني يريد اللعب في إسبانيا. يحب الدوري والبلد، يسألني كثيرا عنه".

وواصل "منذ رحلنا عن مدينة باريس لم أتحدث معه بشأن الأمر".

وينتهي عقد كافاني مع باريس بنهاية الموسم الجاري.

وقالت تقارير إن إنتر ميلان وأتليتكو ومانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد مهتمون باللاعب المنتمي لأوروجواي.

وانتقل كافاني (33 عاما) إلى باريس في 2013 وشارك مع الفريق في 301 مباراة وسجل 200 هدف وأرسل 43 تمريرة حاسمة.

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