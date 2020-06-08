سيتيين يطمئن جمهور برشلونة: ميسي بخير تماما

طمأن كيكي سيتيين مدرب برشلونة جمهور الفريق على نجمه الأول ليونيل ميسي الذي تحوم الشكوك حول مشاركته أمام ريال مايوركا يوم السبت في الجولة 28 من الدوري الإسباني.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

وقال سيتيين في حواره مع قناة Movistar:"ليس فقط ميسي، لاعبون آخرون لم يتدربوا لشعورهم بشيء ما. حدث ذلك لكثير منهم".

وواصل "ميسي تعرض لشد عضلي ليس قويا. أعتقد أنه بخير تماما ولن يواجه مشكلة. الأمر نفسه بالنسبة لأي لاعب آخر، سنرى كيف سيمضي الدوري وما الظروف التي ستحدث".

وأتم "لدينا العديد من المباريات وقائمة صغيرة. دائما أريد وجود ميسي في الملعب بكل تأكيد".

New week! Season is resuming! GET YOUR HANDS IN THE AIR! 🙌🙌🙌🙌🙌 pic.twitter.com/ZOaq85fpCC — FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) June 8, 2020

ويحتاج برشلونة إلى أيقونته أكثر من أي وقت مضى مع اقتراب استئناف الدوري الذي يتصدره الفريق بفارق نقطتين عن وصيفه وغريمه التقليدي ريال مدريد.

ويستأنف الدوري يوم الخميس بعد غياب امتد قرابة 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.

وستجري المباريات وفق إجراءات احترازية صارمة ودون حضور الجمهور.

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