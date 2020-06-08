سيتيين يطمئن جمهور برشلونة: ميسي بخير تماما

الإثنين، 08 يونيو 2020 - 11:04

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي في تدريبات برشلونة

طمأن كيكي سيتيين مدرب برشلونة جمهور الفريق على نجمه الأول ليونيل ميسي الذي تحوم الشكوك حول مشاركته أمام ريال مايوركا يوم السبت في الجولة 28 من الدوري الإسباني.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

برشلونة

وقال سيتيين في حواره مع قناة Movistar:"ليس فقط ميسي، لاعبون آخرون لم يتدربوا لشعورهم بشيء ما. حدث ذلك لكثير منهم".

وواصل "ميسي تعرض لشد عضلي ليس قويا. أعتقد أنه بخير تماما ولن يواجه مشكلة. الأمر نفسه بالنسبة لأي لاعب آخر، سنرى كيف سيمضي الدوري وما الظروف التي ستحدث".

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وأتم "لدينا العديد من المباريات وقائمة صغيرة. دائما أريد وجود ميسي في الملعب بكل تأكيد".

ويحتاج برشلونة إلى أيقونته أكثر من أي وقت مضى مع اقتراب استئناف الدوري الذي يتصدره الفريق بفارق نقطتين عن وصيفه وغريمه التقليدي ريال مدريد.

ويستأنف الدوري يوم الخميس بعد غياب امتد قرابة 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.

وستجري المباريات وفق إجراءات احترازية صارمة ودون حضور الجمهور.

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