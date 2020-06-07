بيلد: مدينة فرانكفورت تريد استضافة نهائي دوري الأبطال

الأحد، 07 يونيو 2020 - 17:53

كتب : FilGoal

ملعب فريق إينتراخت فرانكفورت

كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية عن رغبة مدينة فرانكفورت في استضافة المباريات المتبقية من دوري أبطال أوروبا.

وتشير التقارير إلى اقتراب نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من مدينة إسطنبول في تركيا بسبب انتشار فيروس كورونا، ولعب باقي المباريات المتبقية من البطولة في مدينة واحدة.

وتهتم مدينة فرانكفورت الألمانية كثيرا باستضافة الجولات المتبقية في دوري الأبطال وفقا لما ذكرته صحيفة بيلد.

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وبذلك تنافس مدينة فرانكفورت كل من لشبونة البرتغالية وروسيا على استضافة المتبقي من دوري الأبطال.

وأكد ماركوس فرانك رئيس الرياضة في مدينة فرانكفورت لوكالة الأنباء الألمانية: "فرانكفورت قادرة دائما على المساعدة وبالتأكيد نحن مهتمون باستضافة دوري الأبطال حتى إذا تم تنفيذ المباريات بشكل مختلف عن المعتاد".

وتوقفت مباريات دوري أبطال أوروبا دون خوض 4 مباريات من مواجهة الإياب لدور الـ 16، وحتى المباراة النهائية.

ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم 17 يونيو الجاري الجاري مصير بطولة دوري أبطال أوروبا.

والأقرب هو الإعلان عن استئناف مباريات البطولة في شهر أغسطس المقبل.

وتأهل من ألمانيا آر بي لايبيزج إلى ربع النهائي بعد التغلب على توتنام الإنجليزي، واقترب أيضا بايرن ميوينخ من التأهل بعد الفوز على تشيلسي في الذهاب بثلاثية دون رد.

أما بوروسيا دورتموند ودع البطولة بالخسارة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

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