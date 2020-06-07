النقطة الأولى بعد العودة.. شالكة يتعادل مع يونيون برلين

أخيرا حقق شالكة أول نقطة له منذ استئناف النشاط الرياضي في ألمانيا، وذلك بعد تعادل إيجابي أمام يونيون برلين.

تعادل شالكة مع يونيون برلين بهدف لكل فريق على استاد آندر آلتن فورستيري، ضمن مباريات الجولة الـ30 من الدوري الألماني.

سجل روبيرت أندريتش هدف يونيون برلين، فيما سجل جونجو كيني هدف شالكة.

وصف المباراة

يونيون برلين بدأ المباراة بشكل رائع. سجل الخطورة على مرمى الضيوف في الثلث ساعة الأولى، حتى سجل الهدف الأول في الدقيقة الـ11.

هجمة مرتدة قادها أنطوني أوجاه ثم مررها إلى روبيرت أندريتش الذي انفرد بالمرمى وسجل الهدف في مرمى أليكساندر نوبل. هدف هو الأول لأندريتش في الدوري هذا الموسم.

يونيون برلين استمر في الضغط، وفي ظل الضغط الهجومي، نجح شالكة في إدراك التعادل بالدقيقة الـ28.

جونجو كيني سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى سكنت الشباك بالرغم من محاولة جيكيوفيتش للحاق بها.

🎯 STRIKE 🎯 What a hit from Jonjoe Kenny! 💥 Schalke are back in it... pic.twitter.com/y2LPb8RCzM — Football on BT Sport (@btsportfootball) June 7, 2020

وفي شوط المباراة الثاني، كاد يونيون برلين يسجل هدف الفوز في الدقيقة الـ87 من ركنية، حولت برأسية وتابعها سيباستيان أنديرسون بتصويبة، لكن نوبل -حارس المرمى البديل والذي يلعب بدلا من شوبيرد الحارس الأساسي- تصدى لها ببراعة وحولها إلى ركنية.

حكم المباراة احتسب ثلاث دقائق وقت محتسب بدل من ضائع، لكنهم لم يشهدوا الجديد، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.

التعادل منح شالكة أول نقطة له استئناف الدوري الألماني، وتحديدا منذ التعادل مع هوفنهايم في 7 مارس الماضي، لكن ما زال البحث جاري عن أول فوز منذ 17 يناير الماضي والفوز على بوروسيا مونشنجلادبخ في الجولة الـ18، أي قبل 12 جولة.

في المقابل، ورغم استمرار غياب الفوز عن يونيون برلين للمباراة السابعة على التوالي في الدوري، لكنه بات على بعد ثلاث نقاط فقط من ضمان البقاء في الدوري رسميا.

التعادل رفع رصيد يونيون برلين للنقطة الـ13 في المركز الـ32، فيما ارتفع رصيد شالكة للنقطة الـ38 في المركز التاسع.

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