أمام أعين مرموش.. فولفسبورج يعزز حظوظه الأوروبية بإسقاط بريمن

عزز فولفسبورج حظوظ مشاركته في بطولة قارية الموسم المقبل بالفوز بهدف على مضيفه بريمن يوم الأحد في الجولة 30 من الدوري الألماني.

وأحرز الهولندي فوتر فيجورست هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 82 بضربة رأس مكبدا بريمن خسارة تقربه من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

ورفع فولفسبورج، الذي استعان بالمصري عمر مرموش في دكة البدلاء، رصيده إلى 45 نقطة مرتقيا للمركز السادس في ترتيب البطولة والذي يتأهل صاحبه إلى الموسم المقبل من بطولة الدوري الأوروبي.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO WOLFSBURG! Weghorst abre o placar! Werder Bremen 0 x 1 Wolfsburg#AlemãoFOXSports pic.twitter.com/2YtZGwWC76 — FOX Sports Brasil (de 🏠) (@FoxSportsBrasil) June 7, 2020

بينما ظل بريمن في المركز 17 وتوقف رصيده عند 25 نقطة.

ويحل بريمن ضيفا على بادربورن يوم السبت بينما فولفسبورج ضد ضيفه فرايبورج.

ويلعب فولفسبورج في الجولات الثلاث الأخيرة ضد بوروسيا مونشنجلادباخ وشالكه وبايرن ميونيخ على الترتيب.

بينما يواجه بريمن فرق بايرن ميونيخ وماينز وكولن.

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