أمام أعين مرموش.. فولفسبورج يعزز حظوظه الأوروبية بإسقاط بريمن

الأحد، 07 يونيو 2020 - 15:23

كتب : FilGoal

فولفسبورج

عزز فولفسبورج حظوظ مشاركته في بطولة قارية الموسم المقبل بالفوز بهدف على مضيفه بريمن يوم الأحد في الجولة 30 من الدوري الألماني.

وأحرز الهولندي فوتر فيجورست هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 82 بضربة رأس مكبدا بريمن خسارة تقربه من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

ورفع فولفسبورج، الذي استعان بالمصري عمر مرموش في دكة البدلاء، رصيده إلى 45 نقطة مرتقيا للمركز السادس في ترتيب البطولة والذي يتأهل صاحبه إلى الموسم المقبل من بطولة الدوري الأوروبي.

أخبار متعلقة
خبر في الجول - الأهلي يحافظ على قوام ألعاب الصالات الأساسي.. التجديد ينتظر اجتماع الإدارة مصدر بـ اتحاد الكرة يرد عبر في الجول على اقتراح "إلغاء الموسم المقبل".. ومصير المشاركات الإفريقية مصدر بالإسماعيلي لـ في الجول: نرفض إعارة المهاجم الشاب لأنه مستقبل الفريق جوندوجان: كلوب وجوارديولا أفضل مدربين في العالم.. وهذه أوجه الاختلاف ببنهما

بينما ظل بريمن في المركز 17 وتوقف رصيده عند 25 نقطة.

ويحل بريمن ضيفا على بادربورن يوم السبت بينما فولفسبورج ضد ضيفه فرايبورج.

ويلعب فولفسبورج في الجولات الثلاث الأخيرة ضد بوروسيا مونشنجلادباخ وشالكه وبايرن ميونيخ على الترتيب.

بينما يواجه بريمن فرق بايرن ميونيخ وماينز وكولن.

طالع أيضا

كلوب: لن نهتم بما يقول الناس لو احتفلنا باللقب في الموسم المقبل

بونوتشي: انتقالي لميلان كان قرارا سيئا

رئيس الأرجنتين: فلننتظر ونشاهد ميسي

ميدو ينتقد إقحام أبناء لاعبين سابقين في "حرب" كروية

مرتضى يعقب على "ضم حسام عاشور"

فاروق جعفر يكشف قيمة عقد نجله في الزمالك

بريمن فولفسبورج الدوري الألماني عمر مرموش
نرشح لكم
أخر الأخبار
هازارد في ريال مدريد.. الحياة تعطي فرصا ثانية للهروب من الظل دقيقة | أوروبا
مصيلحي: كان هناك توافق بين الأندية على تتويج الأهلي بالدوري ومرتضى لم يمانع في البداية 46 دقيقة | الدوري المصري
أمام أعين مرموش.. فولفسبورج يعزز حظوظه الأوروبية بإسقاط بريمن ساعة | أوروبا
خبر في الجول - الأهلي يحافظ على قوام ألعاب الصالات الأساسي.. التجديد ينتظر اجتماع الإدارة ساعة | رياضات أخرى
مصدر بـ اتحاد الكرة يرد عبر في الجول على اقتراح "إلغاء الموسم المقبل".. ومصير المشاركات الإفريقية ساعة | الدوري المصري
جوندوجان: كلوب وجوارديولا أفضل مدربين في العالم.. وهذه أوجه الاختلاف ببنهما 2 ساعة | أوروبا
مصدر بالإسماعيلي لـ في الجول: نرفض إعارة المهاجم الشاب لأنه مستقبل الفريق 2 ساعة | الدوري المصري
مدرب ليفركوزن: يجب أن يكون كل لاعب في أفضل أيامه لنهزم بايرن 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى يرد على بيان الأهلي بـ 10 رسائل نارية: تحملنا ما لا يتحمله بشر وكيف ستعيدون هدايا آل الشيخ 2 5 قرارات نارية لمجلس الأهلي: رفع اسم آل الشيخ من قائمة الرؤساء الشرفيين.. وإلغاء استثناءات عاشور 3 الرسالة الأخيرة من تركي آل الشيخ: بعد استرجاع الأموال أساهم بكامل المبلغ لصندوق تحيا مصر 4 حسام عاشور: قررت التراجع عن اعتزال كرة القدم.. امتلك عرضين وشكرا لـ تركي آل الشيخ
قد ينال إعجابك