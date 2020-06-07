جوندوجان: كلوب وجوارديولا أفضل مدربين في العالم.. وهذه أوجه الاختلاف ببنهما

الأحد، 07 يونيو 2020 - 14:23

كتب : FilGoal

كلوب - جوارديولا

يؤمن إلكاي جوندوجان لاعب وسط مانشستر سيتي أن مدربه بيب جوارديولا ويورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول هما الأفضل بالعالم في هذا العصر.

جوندوجان كان من المحظوظين الذين تدربوا على يد كلاهما ويعلم الفارق بينهما.

وقال جوندوجان في تصريحات أبرزتها جريدة مانشستر إيفننج نيوز: "جوارديولا وكلوب هما أفضل مدربين في العالم في الوقت الحالي".

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وأضاف "لعبت 4 مواسم تحت قيادة كلوب وأحبه كثيرا، لأنه مدرب يخلق روح كبيرة للفريق الذي يدربه".

وواصل "كلوب يحفز اللاعبين بطريقة مذهلة، فالفرق التي يدربها تقاتل كثيرا ولاتستسلم بسهولة".

وعن مدربه الإسباني أوضح "أما جوارديولا فمميز جدا على المستوى التكتيكي، ويريد دائما معرفة كل تفاصيل المباراة".

واستمر الدولي الألماني "بيب يقوم بتطوير نفسه من الناحية التكتيكية بشكل مذهل".

وشدد "بالرغم من اختلافهما الشديد، غير أن جوارديولا وكلوب هما أفضل مدربين بالعالم حاليا".

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