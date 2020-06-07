مصدر بالإسماعيلي لـ في الجول: نرفض إعارة المهاجم الشاب لأنه مستقبل الفريق

الأحد، 07 يونيو 2020 - 13:57

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الجزيرة

يرفض مجلس إدارة النادي الإسماعيلي التفريط في حازم مرسى مهاجم الفريق الشاب ولو على سبيل الإعارة كونه مستقبل الفريق.

حازم مرسي

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

ويبلغ حازم مرسي من العمر 19 عاما وانتقل إلى صفوف الإسماعيلي عام 2016.

وقال مصدر بإدارة الإسماعيلي لـ FilGoal.com: "حازم مرسي يعد مستقبل خط الهجوم نظرا لإمكانياته الفنية والبدنية".

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وشدد "حازم مرسي هو هداف متميز وصغير السن ويقدم مستويات رائعة".

وعن فكرة انتقاله على سبيل الإعارة أوضح المصدر "هذه الفكرة مرفوضة للتفريط به لأي من أندية الدوري المصري ولو على سبيل الإعارة".

وتابع المصدر "رفضت الإدارة إعارة اللاعب الموسم الماضي إلى نادي أسوان".

وانضم حازم مرسي إلى الإسماعيلي من فريق القناة وأصبح هدافا للفريق على مستوى الناشئين وتم تصعيده للفريق الأول الموسم الجاري.

ونجح حازم مرسي في تسجيل هدفا في شباك الجزيرة الإماراتي ضمن منافسات البطولة العربية.

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