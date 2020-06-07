مدرب ليفركوزن: يجب أن يكون كل لاعب في أفضل أيامه لنهزم بايرن

الأحد، 07 يونيو 2020 - 13:45

كتب : FilGoal

باير ليفركوزن - بايرن ميونيخ

اعترف بيتر بوس المدير الفني لباير ليفركوزن بصعوبة إسقاط بايرن ميونيخ في الظروف الطبيعية، وذلك بعد الخسارة 2-4 في الدوري الألماني.

اقترب بايرن أكثر من لقب الدوري بتحقيق فوز ثمين على مضيفه باير ليفركوزن ليبقى الفارق في الصدارة بينه وبروسيا دورتموند عند 7 نقاط قبل 4 جولات من نهاية الموسم.

وقال بوس في تصريحات للصحفيين "لقد خسرنا أمام فريق قوي، ظهرنا بشكل جيد في أول نصف ساعة، ولكن مستوانا تراجع كثيرا بعد ذلك".

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واضاف "خبرة لاعبي بايرن أيضشا لعبت دورا كبيرا في تقدمهم. لقد قاموا بالضغط علينا بقوة ولم يمهلونا وقتا للاحتفاظ بالكرة".

وتابع "إذا أردت أن تهزم بايرن ميونيخ، فيجب أن يكون كل لاعبيك في أفضل أيامهم، لكن نحن ارتكبنا العديد من الأخطاء".

وفيما أوضح ألكسندر دراجوفيتش مدافع ليفركوزن "بدأنا اللقاء بشكل جيد وتقدمنا في النتيجة، لكننا لم نحسن التعامل مع المباراة بعدها ولم نلعب بشجاعة كافية".

وأتم "عندما تلعب بهذا الشكل وتستقبل هذه الأهداف أمام بايرن، فانك تستحق الخسارة".

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