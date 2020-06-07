كروس: لا أحبذ إعلان أي لاعب أنه مثلي الجنس

بالنسبة لتوني كروس نجم ريال مدريد وألمانيا فإن اللاعب "مثلي الجنس" حر في اختياره، لكن لاعب الوسط لا يحبذ إعلان ذلك حتى لا يتعرض الشخص لهجوم من جمهور الفرق المنافسة.

توني كروس النادي : ريال مدريد

وقال كروس في حواره مع مجلة GQ:"حدسي يقول لي إن علينا جميعا أن نعيش بحرية كاملة، هذا لا شك فيه".

ثم استدرك اللاعب البالغ عمره 30 عاما "لكني لا أعرف هل أنصح لاعبا بالخروج من الخزانة أم لا (يقصد إعلان أي لاعب أنه مثلي الجنس)".

وواصل لاعب بايرن ميونيخ السابق "لا أضمن ألا يتعرض هذا اللاعب للإهانة أو الاستخفاف. أثق أن أي لاعب سيقدم على هذه الخطوة سيحظى بمساندة فرق عديدة، لكن أشك أن هذا سيحدث أمام مناصري الفرق المنافسة".

وأتم "كل لاعب عليه أن يقرر لنفسه سواء كان ذلك أمرا إيجابيا أو سلبيا، لذا أرى، حتى وقتنا هذا لن يكون الأمر إيجابيا بالنسبة للجميع".

ويخشى الكثير من لاعبي كرة القدم إعلان أنهم "مثليين" خوفا من التعرض لإساءات من قبل جمهور.

ومن اللاعبين الذين أعلنوا ذلك توماس هيتزلسبرجر، لاعب ألمانيا السابق، والذي كشف الأمر بعد اعتزاله.

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