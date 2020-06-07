كروس: لا أحبذ إعلان أي لاعب أنه مثلي الجنس

الأحد، 07 يونيو 2020 - 13:10

كتب : FilGoal

توني كروس - ريال مدريد

بالنسبة لتوني كروس نجم ريال مدريد وألمانيا فإن اللاعب "مثلي الجنس" حر في اختياره، لكن لاعب الوسط لا يحبذ إعلان ذلك حتى لا يتعرض الشخص لهجوم من جمهور الفرق المنافسة.

توني كروس

النادي : ريال مدريد

وقال كروس في حواره مع مجلة GQ:"حدسي يقول لي إن علينا جميعا أن نعيش بحرية كاملة، هذا لا شك فيه".

ثم استدرك اللاعب البالغ عمره 30 عاما "لكني لا أعرف هل أنصح لاعبا بالخروج من الخزانة أم لا (يقصد إعلان أي لاعب أنه مثلي الجنس)".

أخبار متعلقة
كلوب: لو احتفلنا باللقب الموسم المقبل واعتقد الناس أننا مجانين لن نهتم بونوتشي: اتخذت قرارا سيئا بالانضمام إلى ميلان ولكن أثر ذلك في مسيرتي رئيس الأرجنتين: فلنتابع ميسي ونحن ننتظر استئناف الكرة في بلدنا إطلاق اسم أحمد منسي على مركز شباب بشمال سيناء

وواصل لاعب بايرن ميونيخ السابق "لا أضمن ألا يتعرض هذا اللاعب للإهانة أو الاستخفاف. أثق أن أي لاعب سيقدم على هذه الخطوة سيحظى بمساندة فرق عديدة، لكن أشك أن هذا سيحدث أمام مناصري الفرق المنافسة".

وأتم "كل لاعب عليه أن يقرر لنفسه سواء كان ذلك أمرا إيجابيا أو سلبيا، لذا أرى، حتى وقتنا هذا لن يكون الأمر إيجابيا بالنسبة للجميع".

ويخشى الكثير من لاعبي كرة القدم إعلان أنهم "مثليين" خوفا من التعرض لإساءات من قبل جمهور.

ومن اللاعبين الذين أعلنوا ذلك توماس هيتزلسبرجر، لاعب ألمانيا السابق، والذي كشف الأمر بعد اعتزاله.

طالع أيضا

كلوب: لن نهتم بما يقول الناس لو احتفلنا باللقب في الموسم المقبل

بونوتشي: انتقالي لميلان كان قرارا سيئا

رئيس الأرجنتين: فلننتظر ونشاهد ميسي

ميدو ينتقد إقحام أبناء لاعبين سابقين في "حرب" كروية

مرتضى يعقب على "ضم حسام عاشور"

فاروق جعفر يكشف قيمة عقد نجله في الزمالك

توني كروس
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدرب ليفركوزن: يجب أن يكون كل لاعب في أفضل أيامه لنهزم بايرن 11 دقيقة | أوروبا
تقرير مغربي: هل يسير أوناجم على خطى أزارو وينتقل إلى السعودية؟ 21 دقيقة | الدوري المصري
كروس: لا أحبذ إعلان أي لاعب أنه مثلي الجنس 45 دقيقة | أوروبا
كلوب: لو احتفلنا باللقب الموسم المقبل واعتقد الناس أننا مجانين لن نهتم 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بونوتشي: اتخذت قرارا سيئا بالانضمام إلى ميلان ولكن أثر ذلك في مسيرتي 53 دقيقة | أوروبا
رئيس الأرجنتين: فلنتابع ميسي ونحن ننتظر استئناف الكرة في بلدنا ساعة | أوروبا
إطلاق اسم أحمد منسي على مركز شباب بشمال سيناء 2 ساعة | مصر
ميدو ينتقد إقحام نجلي شوبير وفاروق جعفر في "حروب" الكرة 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى يرد على بيان الأهلي بـ 10 رسائل نارية: تحملنا ما لا يتحمله بشر وكيف ستعيدون هدايا آل الشيخ 2 5 قرارات نارية لمجلس الأهلي: رفع اسم آل الشيخ من قائمة الرؤساء الشرفيين.. وإلغاء استثناءات عاشور 3 الرسالة الأخيرة من تركي آل الشيخ: بعد استرجاع الأموال أساهم بكامل المبلغ لصندوق تحيا مصر 4 حسام عاشور: قررت التراجع عن اعتزال كرة القدم.. امتلك عرضين وشكرا لـ تركي آل الشيخ
قد ينال إعجابك