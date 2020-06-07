تشيرنو: ظُلمت بسبب نجل مانويل جوزيه

قال السيراليوني تشيرنو منساري لاعب الأهلي السابق إنه ظُلم في الأهلي تحت قيادة المدرب مانويل جوزيه.

وصرح تشيرنو "لعبت موسما وحيدا مع الأهلي وفزت بدوري أبطال إفريقيا، القناة كان أفضل محطاتي في مصر".

وتابع عبر قناة أون تايم سبورتس 1 "تعرضت للظلم مع مانويل جوزيه، لأن ابنه كان يعرض اللاعبين من أنجولا، لذلك لن يرفض ضمهم ومشاركتهم مع الفريق".

وأضاف "الأهلي تعاقد مع إفلينيو من أجل أن أرحل عن طريق نجل جوزيه، وسجل هدفا وحيدا في النهاية".

وأتم "كنت واثقا من نفسي وقدراتي لذلك لم اتحدث مع جوزيه بشأن مشاركتي مع الفريق".

السيراليوني تشيرنو مانساري أكثر اللاعبين الأجانب إكمالا لمواسم في الدوري المصري منذ موسم 1994-1995 مع القناة وحتى موسم 2007-2008 مع نادي الألومنيوم.

تشيرنو: نجل جوزيه كان يجلب لاعبين للأهلي من أنجولا ويحصل على نسبة وتعرضت للظلم بسبب ذلك #ملعب_ONTime#ONTime_Sports pic.twitter.com/z2u2p7eZct — OnTime Sports (@ONsportEg) June 6, 2020

طالع أيضا

كلوب: لن نهتم بما يقول الناس لو احتفلنا باللقب في الموسم المقبل

بونوتشي: انتقالي لميلان كان قرارا سيئا

رئيس الأرجنتين: فلننتظر ونشاهد ميسي

ميدو ينتقد إقحام أبناء لاعبين سابقين في "حرب" كروية

مرتضى يعقب على "ضم حسام عاشور"

فاروق جعفر يكشف قيمة عقد نجله في الزمالك