تشيرنو: ظُلمت بسبب نجل مانويل جوزيه

الأحد، 07 يونيو 2020 - 00:18

كتب : FilGoal

تشيرنو

قال السيراليوني تشيرنو منساري لاعب الأهلي السابق إنه ظُلم في الأهلي تحت قيادة المدرب مانويل جوزيه.

وصرح تشيرنو "لعبت موسما وحيدا مع الأهلي وفزت بدوري أبطال إفريقيا، القناة كان أفضل محطاتي في مصر".

وتابع عبر قناة أون تايم سبورتس 1 "تعرضت للظلم مع مانويل جوزيه، لأن ابنه كان يعرض اللاعبين من أنجولا، لذلك لن يرفض ضمهم ومشاركتهم مع الفريق".

أخبار متعلقة
المصري يضم السيراليوني تشيرنو مانساراي حوار في الجول - تشيرنو عن غضب شوبير منه بسبب هدف.. ومشكلته مع جوزيه تشيرنو ينتقل إلى الطائي السعودي .. والاتحاد السكندري يرفض انتقال فاروق إلى المقاولون العرب الاتحاد السكندري يحتج ضد إلغاء هدف تشيرنو في الزمالك

وأضاف "الأهلي تعاقد مع إفلينيو من أجل أن أرحل عن طريق نجل جوزيه، وسجل هدفا وحيدا في النهاية".

وأتم "كنت واثقا من نفسي وقدراتي لذلك لم اتحدث مع جوزيه بشأن مشاركتي مع الفريق".

السيراليوني تشيرنو مانساري أكثر اللاعبين الأجانب إكمالا لمواسم في الدوري المصري منذ موسم 1994-1995 مع القناة وحتى موسم 2007-2008 مع نادي الألومنيوم.

طالع أيضا

كلوب: لن نهتم بما يقول الناس لو احتفلنا باللقب في الموسم المقبل

بونوتشي: انتقالي لميلان كان قرارا سيئا

رئيس الأرجنتين: فلننتظر ونشاهد ميسي

ميدو ينتقد إقحام أبناء لاعبين سابقين في "حرب" كروية

مرتضى يعقب على "ضم حسام عاشور"

فاروق جعفر يكشف قيمة عقد نجله في الزمالك

تشيرنو منساري الأهلي مانويل جوزيه
نرشح لكم
أخر الأخبار
أمام أعين مرموش.. فولفسبورج يعزز حظوظ الأوروبية بإسقاط بريمن 13 ثاتيه | أوروبا
خبر في الجول - الأهلي يحافظ على قوام ألعاب الصالات الأساسي.. التجديد ينتظر اجتماع الإدارة 30 دقيقة | رياضات أخرى
مصدر بـ اتحاد الكرة يرد عبر في الجول على اقتراح "إلغاء الموسم المقبل".. ومصير المشاركات الإفريقية 36 دقيقة | الدوري المصري
جوندوجان: كلوب وجوارديولا أفضل مدربين في العالم.. وهذه أوجه الاختلاف ببنهما ساعة | أوروبا
مصدر بالإسماعيلي لـ في الجول: نرفض إعارة المهاجم الشاب لأنه مستقبل الفريق ساعة | الدوري المصري
مدرب ليفركوزن: يجب أن يكون كل لاعب في أفضل أيامه لنهزم بايرن ساعة | أوروبا
تقرير مغربي: هل يسير أوناجم على خطى أزارو وينتقل إلى السعودية؟ ساعة | الدوري المصري
كروس: لا أحبذ إعلان أي لاعب أنه مثلي الجنس 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى يرد على بيان الأهلي بـ 10 رسائل نارية: تحملنا ما لا يتحمله بشر وكيف ستعيدون هدايا آل الشيخ 2 5 قرارات نارية لمجلس الأهلي: رفع اسم آل الشيخ من قائمة الرؤساء الشرفيين.. وإلغاء استثناءات عاشور 3 الرسالة الأخيرة من تركي آل الشيخ: بعد استرجاع الأموال أساهم بكامل المبلغ لصندوق تحيا مصر 4 حسام عاشور: قررت التراجع عن اعتزال كرة القدم.. امتلك عرضين وشكرا لـ تركي آل الشيخ
قد ينال إعجابك