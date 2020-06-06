رئيس أسوان: صرفنا راتب الجهاز الفني حتى منتصف أبريل.. واللاعبون حصلوا على 75% من مستحقاتهم

السبت، 06 يونيو 2020 - 01:26

كتب : FilGoal

أسوان - الزمالك

رد أحمد سليمان رئيس نادي أسوان على استقالة مجدي عبد العاطي من تدريب النادي.

عبد العاطي نشر سبب استقالته عبر حسابه على فيسبوك قائلا: "طريقة إدارتكم -إدارة أسوان- لهذه الأزمة وهذا التجاهل التام للاعبي الفريق ومستحقاتهم أولا، والجهاز المعاون ثانيا" (طالع التفاصيل).

وقال رئيس نادي أسوان: "مجدي عبد الغني أرسل استقالته لي ولمشرف الكرة عبر واتس آب".

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وواصل "وأثناء اجتماعنا نشر استقالته عبر حسابه على "فيسبوك"، وسنعقد اجتماعا الأسبوع المقبل لنناقشها ونصدر بيانا، ونرد بالمستندات".

وأوضح "اللاعبون حصلوا على أكثر من 75% من المستحقات وإذا انتهى الموسم عند تلك المرحلة يكونوا قد حصلوا على 93% من رواتبهم".

وأضاف "آخر مبلغ حصل عليه كل لاعب 10 آلاف جنيه قبل رمضان وحاولنا صرف جزءا من المستحقات قبل العيد أيضا لكن خزينة النادي خاوية على عروشها منذ مارس الماضي".

وأكمل "عبد العاطي والجهاز الفني حصلوا على رواتبهم حتى منتصف أبريل".

وأتم "مجدي عبد العاطي سرد أسبابه وسندرسها لنستفيد منها مستقبلا".

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