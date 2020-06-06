مستشار الأهلي السابق: أكشف العديد من الأمور خلال ساعات.. وهذه كواليس الاستقالة

أوضح محمد عثمان المستشار القانوني السابق للأهلي، أسباب تقدمه بالاستقالة من منصبه أمس الجمعة.

وصرّح عثمان عبر صدى البلد: "في الفترة الأخيرة وبسبب أداء مهام عملي كمدافع عن الأهلي، تم تناولي بشكل مسيء ومهين وبأسلوب حفل بالأكاذيب التي لا يقبلها أي شخص على نفسه".

وأضاف: "بالتالي أنا مضطر إلى الرد على كل هذا، بعد أن تم تصويري في قناة الزمالك للرأي العام بصورة مسيئة".

وتابع: "يجب أن يعرف الجميع أن علاقتي بهذا الزميل ليست علاقة عابرة، بل تمتد لأكثر من 30 عاما".

وواصل: "الأهلي له مكانة كبيرة عندي، لكن المسألة تفرعت لأمر شخصي بعيدا عن الأهلي، وأنا لا أريد للأهلي أن ينجرف معي أو ينال أي سهام".

وأكمل: "هناك تفاصيل عديدة لم تُذكَر من قبل، وكنت مطلعا عليها ومتعايش معها، سأوضحها بصورة محترمة تتسق مع شخصيتي خلال ساعات".

وشدد: "سأكشف العديد من الأمور للرأي العام".

وعن كواليس استقالته: "إدارة الأهلي طالبتني بعدم الرد كالمعتاد، لكني أخبرتهم إنني غير متقبل لما يحدث ويجب علي الرد وتوضيح الأمور للناس بشكل محترم".

وعن إمكانية عودته للأهلي مجددا، أجاب: "الأهلي بيتي ويوم أن يطلبني لن أستطيع التأخر عنه، لكن لدي قضية شخصية يجب أن أنهيها أولا".

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ماذا حدث

محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي تقدم باعتذار لـ محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي عن عدم الاستمرار في مهمته القانونية خلال هذه الفترة.

وقال عثمان في اعتذاره الذي نشره الموقع الرسمي للأهلي أنه "تشرف بالعمل في كيان الأهلي العظيم تقديرًا لقيمته ومسؤوليه وأنه تعاون بكل الحب مع منظومة الأهلي المحترمة والمحترفة وأنجز الملفات التي تم تكليفه بها".

وكشف محمد عثمان أنه لم يكن ينوي تقديم هذا الإعتذار "لولا ظهور أحد الأشخاص على الساحة والمعروف ببذائاته وتجاوزاته وخوضه في الأعراض دون حسيب أو رقيب، وأن هذا الشخص تجاوز في حق محمد عثمان"، وفقا لما نشره الموقع الرسمي للأهلي.

ولذلك قرر محمد عثمان الإعتذار عن عدم استكمال مهمته خلال هذه الفترة "احتراما لنهج النادي الأهلي الذي يترفع دائمًا عن الرد على مثل هذا الشخص ورفع الحرج عن النادي ومسؤوليه، وحتى يتمكن محمد عثمان من الرد على هذا المتجاوز وكشف أكاذيبه واتهاماته الباطلة أمام الرأي العام".

ووجه مجلس الإدارة الشكر إلى المستشار القانوني للنادي على جهوده الكبيرة والتزامه الدائم بقيم وتقاليد الأهلي طوال الفترة الماضية.

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