المستشار القانوني للأهلي يستقيل عن مهمته "ليتمكن من الرد على المتجاوز"

الجمعة، 05 يونيو 2020 - 21:35

كتب : حسام نور الدين

محمد عثمان - المستشار القانوني للأهلي

تقدم محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي بإعتذار لـ محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي عن عدم الاستمرار في مهمته القانونية خلال هذه الفترة.

وقال عثمان في اعتذاره الذي نشره الموقع الرسمي للأهلي أنه "تشرف بالعمل في كيان الأهلي العظيم تقديرًا لقيمته ومسؤوليه وأنه تعاون بكل الحب مع منظومة الأهلي المحترمة والمحترفة وأنجز الملفات التي تم تكليفه بها".

وكشف محمد عثمان أنه لم يكن ينوي تقديم هذا الإعتذار "لولا ظهور أحد الأشخاص على الساحة والمعروف ببذائاته وتجاوزاته وخوضه في الأعراض دون حسيب أو رقيب، وأن هذا الشخص تجاوز في حق محمد عثمان"، وفقا لما نشره الموقع الرسمي للأهلي.

أخبار متعلقة
في الدرجة الثالثة – محمد ناجي.. حارس دجلة وناشئ الأهلي السابق يبحث عن التألق مع كيما وعامل شكائر في الجول يكشف وضع الموسم الحالي للعبات اليد والسلة والطائرة في مصر الخطيب يطمئن على تدريبات الأهلي بعد الاجتماع بـ فايلر

ولذلك قرر محمد عثمان الإعتذار عن عدم استكمال مهمته خلال هذه الفترة "احتراما لنهج النادي الأهلي الذي يترفع دائمًا عن الرد على مثل هذا الشخص ورفع الحرج عن النادي ومسؤوليه، وحتى يتمكن محمد عثمان من الرد على هذا المتجاوز وكشف أكاذيبه واتهاماته الباطلة أمام الرأي العام".

ووجه مجلس الإدارة الشكر إلى المستشار القانوني للنادي على جهوده الكبيرة والتزامه الدائم بقيم وتقاليد الأهلي طوال الفترة الماضية.

طالع أيضا

في الجول يكشف وضع الموسم الحالي للعبات اليد والسلة والطائرة في مصر

في الدرجة الثالثة – محمد ناجي.. ناشئ الأهلي السابق يبحث عن التألق مع كيما وعامل شكائر

3 أفكار في الدوري الإسباني للتغلب على غياب الجمهور

هل يتوج ليفربول بالدوري في الدربي ضد إيفرتون؟

تحديد عدد التبديلات في الدوري الإيطالي

الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
طلعت يوسف: من مصلحة الاتحاد إكمال الدوري.. لكن هذا سيكون له أضرار كثيرة 7 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: 16 ناديا يرفضون تحديد البطل والهبوط إذا ألغى الدوري الإيطالي 32 دقيقة | أوروبا
تقارير: جوارديولا يستعين بأستاذه ليكون مساعده في مانشستر سيتي 36 دقيقة | أوروبا
فوربس: رونالدو أول ملياردير في عالم كرة القدم 56 دقيقة | أوروبا
البديل التاريخي بيترسن يُذيق فرايبورج أول فوز في عصر كورونا على حساب جلادبخ ساعة | أوروبا
سولشاير: يونايتد مستعد لبدء الموسم من حيث توقف.. لنتذكر ما فعلناه ضد تشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي
رسميا - "بقى السيد".. جورج جيسوس يمدد تعاقده مع فلامنجو حتى 2021 ساعة | أمريكا
إيجالو: إذا تعرضت للعنصرية مرة أخرى سأخرج من الملعب ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى يرد على بيان الأهلي بـ 10 رسائل نارية: تحملنا ما لا يتحمله بشر وكيف ستعيدون هدايا آل الشيخ 2 5 قرارات نارية لمجلس الأهلي: رفع اسم آل الشيخ من قائمة الرؤساء الشرفيين.. وإلغاء استثناءات عاشور 3 الرسالة الأخيرة من تركي آل الشيخ: بعد استرجاع الأموال أساهم بكامل المبلغ لصندوق تحيا مصر 4 حسام عاشور: قررت التراجع عن اعتزال كرة القدم.. امتلك عرضين وشكرا لـ تركي آل الشيخ
قد ينال إعجابك