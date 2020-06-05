المستشار القانوني للأهلي يستقيل عن مهمته "ليتمكن من الرد على المتجاوز"

المستشار القانوني للأهلي يستقيل عن مهمته "ليتمكن من الرد على المتجاوز"
الجمعة، 05 يونيو 2020 - 21:35
كتب : حسام نور الدين
تقدم محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي بإعتذار لـ محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي عن عدم الاستمرار في مهمته القانونية خلال هذه الفترة.
وقال عثمان في اعتذاره الذي نشره الموقع الرسمي للأهلي أنه "تشرف بالعمل في كيان الأهلي العظيم تقديرًا لقيمته ومسؤوليه وأنه تعاون بكل الحب مع منظومة الأهلي المحترمة والمحترفة وأنجز الملفات التي تم تكليفه بها".
وكشف محمد عثمان أنه لم يكن ينوي تقديم هذا الإعتذار "لولا ظهور أحد الأشخاص على الساحة والمعروف ببذائاته وتجاوزاته وخوضه في الأعراض دون حسيب أو رقيب، وأن هذا الشخص تجاوز في حق محمد عثمان"، وفقا لما نشره الموقع الرسمي للأهلي.
ولذلك قرر محمد عثمان الإعتذار عن عدم استكمال مهمته خلال هذه الفترة "احتراما لنهج النادي الأهلي الذي يترفع دائمًا عن الرد على مثل هذا الشخص ورفع الحرج عن النادي ومسؤوليه، وحتى يتمكن محمد عثمان من الرد على هذا المتجاوز وكشف أكاذيبه واتهاماته الباطلة أمام الرأي العام".
ووجه مجلس الإدارة الشكر إلى المستشار القانوني للنادي على جهوده الكبيرة والتزامه الدائم بقيم وتقاليد الأهلي طوال الفترة الماضية.
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