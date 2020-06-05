إيجالو: إذا تعرضت للعنصرية مرة أخرى سأخرج من الملعب

الجمعة، 05 يونيو 2020 - 21:56

كتب : FilGoal

إيجالو

كشف النيجيري أوديون إيجالو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي عن تعرضه للعنصرية أثناء لعبه في الدوري الصيني في وقت سابق.

أوديون إيجالو

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

إيجالو قال لشبكة سكاي سبورتس الإنجليزية عن موقفه حال تعرضه لهتافات عنصرية في مباراة: "إذا حدث ذلك سأتحدث للحكم لأرى ماذا سيفعل، إذا لم يحدث شيئا سوف أخرج من الملعب لأن هذا لابد ألا يحدث لأي لاعب في العالم".

وتابع عن موقف سابق تعرض له "في إحدى المباريات بالصين تم نعتي بكل الصفات وبعد المباراة لم أصافح الحكم وذهبت مباشرة لغرفة الملابس وشعرت بالغضب وأخبرت الاتحاد الصيني".

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وأضاف "لم أضغط من أجل التحقيق في الأمر، لا أحب المشاكل، لكنني لا أعتقد أنه يجب التغاضي عنها في أي بلد".

وأردف النيجيري البالغ 30 عاما "لا يمكن التغاضي عن العنصرية، نحن جميعا بشر رغم ألوان بشرتنا، نحن متساوون نعيش في نفس العالم والحياة".

وأكمل "العنصرية لم تبدأ اليوم ولن تنتهي اليوم، سيأخذ الأمر وقتا، وآمل أن ما يحدث حاليا يغير مفاهيمنا ويحد من الأمر لأقل درجة".

وأتم "نحن نحارب الآن من أجل الجيل القادم، علينا البدء بالجيل الصغير ونعلمهم أن جميع البشر سواسية، علينا المحاربة من أجل الإنسانية وليس الألوان".

إيجالو مدد إعارته مع مانشستر يونايتد حتى يناير 2021 منذ أيام قادما من نادي شنجهاي شينوا.

كان إيجالو انضم ليونايتد في يناير الماضي على سبيل الإعارة، لتعويض فترة إصابة ماركوس راشفورد الطويلة.

وقدم إيجالو صاحب الـ30 عاما أداء رائعا في انطلاقته مع يونايتد، حيث سجل 4 أهداف خلال 8 مشاركات.

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