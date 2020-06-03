رئيس اللجنة القانونية بـ الترجي يتراجع: المحكمة الرياضية لا يمكن أن تُصدر قرارا بإعادة النهائي

أوضح رياض التويتي رئيس اللجنة القانونية بنادي الترجي التونسي أنه لا يمكن إعادة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018-19 وتراجع عن تصريحاته التي جاءت للقناة التاسعة التونسية.

وقال رئيس اللجنة القانونية: "القضية الجارية الآن تتعلق بعقوبة الوداد من الاتحاد الإفريقي ليست الترجي أو رئيس الترجي".

وتابع عبر قناة أون تايم سبورتس 2 "الاتحاد الإفريقي أصدر 3 عقوبات ضد الترجي ورئيس الترجي والوداد".

وأضاف "طعن الفريق المغربي في هل عقوبة الوداد صحيحة أما خاطئة، هل انسحب الفريق أم لم ينسحب وليس إعادة المباراة".

وأكمل "ماذا سيحدث بعد ذلك هذا ما يهم الوداد ولسنا طرف في ذلك، مطالبهم كانت تتعلق بتقنية الفيديو وثبت أن عدم وجودها في الملعب لا يُلغي المباراة".

وواصل "أيضا حاول الوداد اتهام الترجي بعدم توافر تأمين المباراة أمنيا ولم ينجحوا في ذلك لأن المباراة لُعب منها 60 دقيقة واستغرقنا 85 دقيقة أخرى لإقناع اللاعبين بالعدول عن قرارهم، ثم أخيرا قالوا أننا لم ننسحب بل تفاجأنا بصافرة نهاية الحكم".

وأردف "المحكمة الرياضية هيئة لها سلطة تأديبيية ولا يمكن لها أن تُصدر قرارا بإعادة المباراة".

إذا ما أفضل قرار للوداد؟ "في المحكمة الرياضية سيُحسم الأمر وهي محصورة فقط في هل الوداد انسحب أم لا وتُلغى العقوبة".

وأتم ردا عن متى الموعد النهائي للحكم؟ "المحكمة الرياضية لها إجراءات ومواعيد خاصة، الحكم ممكن أن يصدر غدا وقد يصدر بعد 3 أشهر".

رياض التويتي رئيس اللجنة القانونية بنادي الترجي يوضح آخر تطورات قضية مباراة الوداد والترجي ويؤكد لا يمكن إعادة المباراة بأي حال#جمهور_التالتة#ONTIME_sports pic.twitter.com/3mntTchmYp — OnTime Sports (@ONsportEg) June 2, 2020

تصريحات التويتي في قناة أون تايم سبورتس 2 تأتي خلافا لما قاله لقناة التاسعة التونسية والتي قال فيها: "من بين القرارات التي قد تحكم بها المحكمة، هو إعادة المباراة".

وأردف "بإمكان المحكمة إلغاء العقوبة الموقعة على الوداد، والإقرار بعدم انسحابه، ما سيحول مجرى القضية".

وتستمع محكمة التحكيم الرياضي إلى الأطراف المعنية قبل إصدار حكمها النهائي في أزمة مباراة إياب نهائي دوري الأبطال الذي لم يكتمل قبل إعلان الحكم الترجي بطلا للقارة.

وقال مسؤولو الوداد إنهم لم ينسحبوا من المباراة، متهمين الترجي بتهديد أحمد أحمد بالجمهور الحاضر في ملعب رادس.

ورفض لاعبو الوداد استكمال المباراة مطالبين باحتساب هدف لهم وفوجئوا أن تقنية الفيديو لا تعمل.

وأعلن الحكم بعدها إنهاء المباراة بتتويج الترجي قبل أن يلجأ الوداد للقضاء دفاعا عن حقه.

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