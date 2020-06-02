كلوب: فترة الراحة كانت مثل العطلة الصيفية.. ماني وهندرسون استفادا كثيرا

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 - 22:55

كتب : FilGoal

يورجن كلوب

قال يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إن فريقه استفاد كثيرا من توقف النشاط الكروي في الفترة الأخيرة جراء تفشي فيروس كورونا لأن بعض من لاعبيه احتاجوا للراحة.

وتحدث كلوب لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قائلا: "الراحة كانت مثل العطلة الصيفية نعم كانت أطول قليلا ولكننا كنا على تواصل مع اللاعبين".

وأضاف "اللاعبون كانوا مشغولين وعادوا بهيئة رائعة ومع بعض الاختبارات هناك منهم من عاد بحالة أفضل من الصيف الماضي".

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وواصل كلوب "لم يكن الأمر كالعطلة التي نريدها لأنها كانت فترة مليئة بالضغط الذهني ولم يعرف أحد متى ستنتهي تلك الأزمة وكلنا كنا نشعر بالقلق ولكن أجسامنا احتاجت للراحة لأول مرة منذ سنوات لبعض اللاعبين".

وأضاف "جوردان هندرسون وساديو ماني استفادا كثيرا لأنهما لم يحصلا على راحة سوى أسبوعين في آخر عطلتين صيفيتين لذا كل شيء جيد".

وأتم "لكن التحدي بعد تلك الفترة بدون كرة قدم كان كل اللاعبين يتدربون كثيرا يوميا بدون لمس الكرة وكنت أتسائل كيف سيكونون؟ لكن في الوقت الحالي يبدو كل شيء جيدا".

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