رئيس الاتحاد السكندري: شرطان للتفكير في الموافقة على عودة الدوري

حدد محمد صيلحي رئيس الاتحاد السكندري، شرطان للتفكير في الموافقة على عودة بطولة الدوري هذا الموسم.

وقال مصيلحي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "إذا توافرت بعض الأمور الاحترازية لصحة اللاعبين، فأهلا وسهلا باستكمال الدوري".

واستدرك "لكن من سيتحمل المسؤولية الجنائية؟ ليس رئيس النادي. من سيتحمل المسؤولية المالية للإقامة 3 أشهر في فندق؟ ليس رئيس النادي".

مصيلحي أتبع "إذا وفرت وزارة الرياضة أو اتحاد الكرة هذه الأمور سنفكر في الأمر".

رئيس الاتحاد السكندري أكمل "أقول ذلك وفريقي في المركز الرابع. أنا قريب من المشاركة الإفريقية ولا ننافس على الهبوط مثل مواسم سابقة، لكن المنطق يقول ذلك".

وأتم "هذا ليس كلامي وحدي بالمناسبة. بل العديد من الأندية الأخرى تتفق معي وقرارها نفس قرارنا".

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