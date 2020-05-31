موندو ديبورتيفو: برشلونة فوّت فرصة ضم ألفونسو ديفيز في 2017

خطف ألفونسو ديفيز ظهير بايرن ميونيخ، الأضواء بعد استئناف النشاط الكروي، وفرض نفسه في التشكيل الأساسي للزعيم البافاري.

الكندي ديفيز (19 عاما) سجل بالفعل 3 أهداف وصنع 9 هذا الموسم، وأبرز سرعته المهولة في مواجهات بايرن الأخيرة بالدوري الألماني.

لكن اللاعب كان قريبا من الانتقال إلى برشلونة قبل 3 سنوات، إذ راقبه النادي الكتالوني عن كثب وفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو".

وكيل اللاعب تواجد في مكاتب برشلونة بالفعل بعد أن انبهر مسؤولوه بسرعة ومهارة اللاعب الذي لعب لمنتخب كندا الأول في عمر السادسة عشر.

لكن صفقة انتقال ديفيز إلى برشلونة لم تتم، لأن ناديه فانكوفر وايتكابس طلب 8 ملايين يورو، المبلغ الذي اعتبرته إدارة برشلونة كبيرا على لاعب في هذا العمر.

لاحقا وفي 2019، انتقل ديفيز إلى بايرن ميونيخ مقابل 10 ملايين يورو، وتبلغ قيمته السوقية حاليا 45 مليون يورو.

ويجيد ديفيز اللعب كظهير أيسر وجناح أيسر، ويمتلك بالفعل 17 مباراة دولية مع كندا، سجل فيها 5 أهداف.

طالع أيضا:

تصريحات نارية من النقاز عن ساسي ومعلول ومرتضى

لماذا يُصر اتحاد الكرة على استكمال كأس مصر

تحرك جديد لإلغاء دوري الدرجة الثانية في مصر

هل يرحل مهاجم الأهلي للسعودية؟

الزمالك يغير لافتة "نادي القرن الحقيقي"