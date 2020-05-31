الاتحاد السكندري يعلن توجيه الشكر لـ قطاع الناشئين في جميع اللعبات

وجه مجلس إدارة الاتحاد السكندري، الشكر لكل مدربي ومسؤولي قطاع الناشئين النادي في مختلف اللعبات.

وقرر الاتحاد السكندري، إيقاف العمل مع كافة مدربي قطاع الناشئين بكرة القدم وكرة السلة ومختلف اللعبات، مع اعتبار الموسم الجاري منتهيا.

وعلم FilGoal.com بأن إدارة الاتحاد وفي طريقها لتشكيل أجهزة جديدة بعد عودة المسابقات مع عودة النشاط الرياضي في مصر.

FilGoal.com علم بنية النادي أيضا لتغيير الخريطة بشكل كلي، وإدخال وجوه جديدة من الشباب، بالإضافة لكوادر مؤهلة علميا ومن حيث التعامل مع البراعم في قطاع الناشئين للعبات المختلفة.

من جهة أخرى، قرر مجلس إدارة النادي تفويض محمد صيلحي رئيس النادي في التفاوض على تجديد تعاقد طلعت يوسف المدير الفني للفريق.

وجاءت قرارات مجلس الاتحاد السكندري كاملة كالتالي:

توجيه الشكر لكافة الأجهزة الفنية و الإدارية الحالية بكامل هيئتها ( قطاع الناشئين لكرة القدم و السلة و الطائرة و كذلك الألعاب الفردية ) ، و تشكيل لجان من السادة أعضاء مجلس إدارة النادى لتولى ملف ترشيح الأجهزة الفنية و الإدارية أستعداداً للموسم الرياضى الجديد 2020-2021 خلال عشرة أيام من تاريخ الجلسة ، و للجان الحق في الاستعانة بمن تراه للمساهمة في إنجاح عملها وذلك على النحو التالى : -

تشكيل جهاز قطاع الناشئين لكرة القدم

لجنة من السادة : - الأستاذ / هشام حسن نائب الرئيس ،و الأستاذ / إبراهيم شعبان و الأستاذ / محمود القاضي أعضاء مجلس الإدارة و الأستاذ / جاسر شمس المدير التنفيذي و الأستاذ / عصام عبد العزيز المدير المساعد للشئون الرياضية

تشكيل جهاز قطاع الناشئين لكرة السلة

لجنة من السادة : - الأستاذ / حازم الرجال أمين الصندوق ،و الأستاذ / أحمد عبد المجيد و الأستاذ أحمد فؤاد أعضاء مجلس الإدارة و الأستاذ جاسر شمس المدير التنفيذي و الأستاذ عصام عبد العزيز المدير المساعد للشئون الرياضية

تشكيل جهاز الفريق الأول و قطاع الناشئين للكرة الطائرة

لجنة من السادة : - الأستاذ / إسماعيل محمد و الأستاذ / خليل القاضى أعضاء مجلس الإدارة و الأستاذ جاسر شمس المدير التنفيذي و الأستاذ عصام عبد العزيز المدير المساعد للشئون الرياضية

تشكيل الأجهزة الفنية و الإدارية للألعاب الفردية المختلفة

لجنة من السادة : - الأستاذ / إبراهيم شعبان و الأستاذ / أحمد فؤاد و الأستاذ / خليل القاضى أعضاء مجلس الإدارة و الأستاذ /جاسر شمس المدير التنفيذي و الأستاذ/ عصام عبد العزيز المدير المساعد للشئون الرياضية

كما قرر المجلس تفويض الأستاذ محمد مصيلحى في التفاوض لتجديد تعاقد الكابتن طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد 2020-2021

الموافقة على تولى النادى أعمال الإنشاءات الخاصة بالممول التجاري الجديد بمقر النادى بالشاطبى و العمل على إنهاء هذه الإنشاءات في أقرب و قت ممكن في إطار خطة المجلس لتمنية الموارد ، نظراً لعدم الالتزام من جانب الشركة المنفذه بالتوقيتات و المستحقات الخاصة بالنادى .

مخاطبة معالى وزير الشباب و الرياضة و معالى محافظ الإسكندرية للبدء في إنشاء سور لحدود فرع النادى بسموحة كاملاً تمهيداً لأستكمال الانشاءات الخاصة بالفرع بالتعاون مع وزارة الشباب و الرياضة و كذلك طلب الموافقة على إيجار بعض المساحات على سور فرع النادى بسموحة تخصص للبنوك و الوكالات التجارية في إطار خطة المجلس لتمنية الموارد في ظل التوقف التام لجميع الموارد المالية التي يعتمد عليها النادى في تمويل أنشطته المختلفه .

الموافقة على قبول تبرع الأستاذ محمد مصيلحى رئيس النادى بعدد خمسة بوابات تعقيم " 3 " بمقر النادى بالشاطبى و " 2 " بفرع النادى بسموحة تحسباً لعودة و أستئناف النشاط الرياضى و الاجتماعى من جديد مع أتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة بخصوص هذا الشأن

تشكيل لجنة للهيكلة الإدارية للعاملين بالنادى من السادة : - الأستاذ / هشام حسن نائب الرئيس و الأستاذ / حازم الرجال أمين الصندوق ،و الأستاذ / أحمد عبد المجيد عضو المجلس و الأستاذ/ جاسر شمس المدير التنفيذي و الأستاذ /محمد جمعة قرقورة المدير المساعد لشئون مجلس الإدارة

وقد قرر المجلس إغلاق باب التقدم للحصول على العضوية الجديدة للنادى إعتباراً من 1/7/2020 نظراً للقبال الكبير من الهيئات و الشركات على عضوية النادى .

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