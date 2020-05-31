إصابة نائب رئيس النجوم ومدير تسويقه بفيروس كورونا

أعلن محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، عن إصابة نجليه: شادي الطويلة نائب رئيس النادي، ومهاب الطويلة مدير التسويق، بفيروس كورونا.

وصرّح الطويلة عبر أون تايم سبورتس 2: "شادي ومهاب الطويلة أصيبا بفيروس كورونا".

وأضاف: "درسا في الجامعة الأمريكية ولديهما وعي كبير، ورغم ذلك لم يلتزما بالحجر الصحي وسافرا، ولم يكونا في مناطق شعبية، ولذا لا يمكن المراهنة على الوعي".

وأكمل في سياق متصل: "استئناف النشاط الكروي سيكلّف مليار ونصف جنيه تقريبا لعمل إجراءات وقائية".

وواصل: "بعض أندية القسم الثالث والرابع لا تمتلك دورة مياه أو غرفة للفريق الزائر من الأساس".

وأتم: "اللجنة الخماسية أنفقت 4 ملايين دولار على تقنية الفيديو دون أن يحق لها ذلك".

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