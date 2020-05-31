مصدر في الإسماعيلي لـ في الجول: مستقبل جوميز مرتبط بعودة الدوري

استقر مجلس إدارة الإسماعيلي على طريقة التعامل مع مستقبل ديديه جوميز المدير الفني الفرنسي للفريق.

وكشف مصدر مسؤول داخل الإسماعيلي لـFilGoal.com: "إدارة النادي استقرت على استمرار جوميز مع الفريق إذا قرر اتحاد الكرة استكمال مسابقة الدوري".

وأضاف "ووقتها سيقود جوميز فريق الإسماعيلي في جميع المباريات المتبقية من الموسم الجاري سواء في الدوري أو البطولة العربية".

وأكمل "على أن تنتهي علاقة الإسماعيلي وجوميز بنهاية الموسم بشكل وجدي تجنبا لدفع الشرط الجزائي".

وأتم تصريحاته "أما في حالة قرار اتحاد الكرة بإلغاء الموسم الكروي سيتم توجيه الشكر للمدرب الفرنسي وإسناد المهمة الفنية لمدير فني جديد".

وكان الإسماعيلي تعاقد مع الفرنسي ديديه جوميز في يناير الماضي بعقد يمتد لنهاية الموسم قابل للتجديد بموافقة الطرفين.

ووجه الإسماعيلي الشكر قبل أسابيع إلى المدرب العام صبري المنياوي.

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