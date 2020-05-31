من أجل جورج فلويد.. سانشو ينتفض ويقود دورتموند لسحق بادربورن في شوط واحد

سحق بوروسيا دورتموند مضيفه بادربورن بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، على ملعب بنتيلر أرينا، في الجولة 29 من الدوري الألماني.

الأهداف السبعة جاءت في الشوط الثاني، فسجل منها الإنجليزي جادون سانشو ثلاثة أهداف، فيما تكفّل ثورجان هازارد، وأشرف حكيمي، ومارسيل شميلتسر بالبقية.

بينما سجّل أوفي هوينماير هدف بادربورن الوحيد من ركلة جزاء.

ليرفع دورتموند رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثاني، بفارق 7 نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر.

فيما تجمّد رصيد بادربورن عند 19 نقطة في المركز 18 –الأخير- واقترب أكثر من الهبوط إلى القسم الثاني.

ليستفيق دورتموند سريعا بعد هزيمته منتصف الأسبوع الماضي أمام غريمه بايرن ميونيخ بهدف دون رد، وابتعاده عن قمة الجدول.

دورتموند اضطر إلى خوض المباراة دون نجمه النرويجي الشاب إرلينج هالاند الذي غاب للإصابة.

وشهدت المباراة تضامنًا واسعًا مع جورج فلويد، المواطن الأمريكي الذي قُتِل على يد شرطي في ولاية مينيسوتا، إذ ارتدى كل من جادون سانشو، وأشرف حكيمي، قميصين كُتب عليهما: "العدالة من أجل جورج فلويد"، ظهر ذلك خلال احتفالهما بالأهداف.

الشوط الأول جاء مملا رتيبا، لدرجة أنه شهد ارتكاب مخالفة واحدة طوال الـ45 دقيقة، وهو أقل عدد من المخالفات في شوط واحد من أن بدأت وكالة أوبتا جمع إحصائياتها عام 2004.

لكن الشوط الثاني جاء نقيضه، فشهد تسجيل 7 أهداف كاملة، غالبيتها العظمة كانت لذوي الأقمصة الصفراء.

البداية كانت بواسطة هازارد الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 54 بعد متابعة لكرة ارتدت من الحارس.

قبل أن يبدأ سانشو حفلته الخاصة لتكريم جورج فلويد.

سانشو كان غائبا عن التسجيل في آخر 4 مباريات، إذ يرجع هدفه الأخير إلى 29 فبراير، قبل عصر فيروس كورونا.

لكنه انتفض، فسجّل هدف دورتموند الثاني في الدقيقة 57 بعد تمريرة يوليان براندت، وعلى الفور خلع الإنجليزي قميصه وأهدى الهدف لـ جورج فلويد، فتلقى بطاقة صفراء سيفتخر بالحصول عليها.

قبل أن يعود بادربورن في المباراة بتحصله على ركلة جزاء إثر تسديدة التونسي محمد دراجر التي ارتطمت في ذراع إيمري تشان واعترض عليها الأخير كثيرا.

في النهاية انبرى هوينماير للتنفيذ، وقلّص الفارق في الدقيقة 72.

ثم أتى رد دورتموند عنيفا وقاسيا، فأضاف سانشو الهدف الثالث سريعا في الدقيقة 74 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ثم ابتعد أشرف حكيمي في النتيجة بهدفٍ رابع في الدقيقة 85، أهداه بدوره إلى جورج فلويد.

الخامس جاء في الدقيقة 89 عن طريق المخضرم شميلتسر الذي سجل أول أهدافه هذا الموسم.

قبل أن يختتم سانشو الأهداف في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، ويبصم على أول ثلاثية شخصية له في مسيرته الاحترافية.



































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