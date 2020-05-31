تركي آل الشيخ ينفي شرائه لفريق مصري جديد
الأحد، 31 مايو 2020 - 19:22
كتب : FilGoal
نفى تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني نيته شراء أي فريق جديد في الدوري المصري.
وانتشرت بعض التقارير الصحفية لتزعم برغبة تركي آل الشيخ لشراء ناد جديد، وهو ما نفاه رئيس الاتحاد العربي السابق.
ونشر تركي آل الشيخ صورة لخبر عنوانه: "بعد خلافه مع الأهلي، تركي آل الشيخ يشتري نادي مصري جديد"، وعلق: "لا صحة لهذا الموضوع أبدا".
تجربة تركي آل الشيخ الأولى في مصر كانت مع نادي بيراميدز، بعدما قام بشراء "الأسيوطي"، قبل أن يترك النادي.
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