فضل: حققنا ما لم يحدث من قبل.. وأوضحت لـ العامري حقيقة تصريح حسام غالي

نفى محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة أن تتحكم الانتماءات في عمل اللجنة.

وقال فضل "الانتماءات لا تحكم عمل اللجنة الخماسية، لو قررت الانتماء للأهلي في قراراتي، سيكون كل مجلس إدارة لاتحاد الكرة مكونا من أعضاء لكافة الأندية".

وطالب عبر قناة صدى البلد "أطالب المسؤولين محاولة عدم تحويل حب الأندية لعقيدة، الأندية عليها أن تستفيد من منصاتها وأرفض وجود لجان إلكترونية للأندية لأنها تصنع الفتنة بين الجماهير".

ورد فضل عن عدم وجود دعم من اتحاد الكرة للأندية قائلا: "حصل كل ناد في الدرجة الثانية والثالثة على 50 ألف جنيه من اتحاد الكرة بالإضافة إلى دعم من الوزارة".

وتابع "من الطبيعي ألا توجد مديونيات على الأندية لاتحاد الكرة، فإذا دعمنا ناديا بشكل مادي سنضطر لدعم نادي آخر بالمثل".

وواصل "هناك بعض الأندية وقعت مع الشركة الراعية مباشرة دون وساطة اتحاد الكرة، حتى لا يحصل الاتحاد على 15% من قيمة التعاقد، لكن بسبب توقف النشاط ظهرت مشاكل عديدة".

وأوضح "في ذلك الوقت فصلنا في 350 شكوى للاعبين والأندية وهو ما لم يحدث من قبل".

وعن إمكانية عودة الدوري "فيفا قال أن عودة النشاط الرياضي من عدمها ضمن القرارات الحكومية، لدينا سيناريوهات لعودة النشاط أو إلغاءه وسنجلس مع الأندية من أجل دراسة موقفها، باب الاتحاد مفتوحا للجميع".

وتطرق فضل للحديث عن تصريح سابق أن حسام غالي الأجدر برئاسة الأهلي مستقبلا: "قلت في لقاء تلفزيوني أن حسام غالي الأجدر بين أبناء جيلي في رسائة الأهلي، وأوضحت حينها أنه يحتاج للخبرة واستشارة الكبار وأنه لن يترشح للانتخابات المقبلة بالتأكيد".

وأتم "اعتقد أن العامري فاروق نائب رئيس النادي الحالي وصل له رأيي بشكل خاطئ حينها، وجمعتنا مكالمة أوضحت فيها الأمور، وسارت بشكل طيب حينها".

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