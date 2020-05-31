فضل: الخطيب رفض أن أتولي منصب مدير المنتخب.. ولن أُغير موقفي إذا عاد الزمن

تحدث محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة عن رحيله عن منصبه بـ الأهلي ورفض الخطيب توليه مهمة مدير المنتخب الوطني.

وقال فضل: "عُرض علىّ أنا وحسام غالي كل منا على حدى أن نتولى مهمة مدير المنتخب من قبل هاني أبو ريدة، ومحمود الخطيب رفض رحيلنا".

وأضاف عبر قناة صدى البلد: "بعد رحيلي عن الأهلي تعرضت لحملة أنا وحسام غالي وقبل ذلك متعب والآن حسام عاشور، هل أنا السيء، حينها رحلت من الأهلي لعدم وجود دور لي، فالأهلي أكبر من الجميع".

وتابع مسؤول لجنة التعاقدات السابق في الأهلي "أفضل صفقة للأهلي العام الحالي هو أمير توفيق، كان مسؤولا عن ملف التسويق ثم تحول لملف التعاقدات، ونجح بشكل رائع".

وأردف "أكملت عملي في الملفات التي لم أنجزها في الأهلي بعد رحيلي".

وأوضح "سأكرر رحيلي عن الأهلي لو عاد بي الزمن 1000 مرة، ولم تُقبل استقالتي لمدة شهر ونصف وعلاقتي بمسؤولي النادي الأهلي محترمة جدا وجمعتني مكالمة هاتفية ودية في شهر رمضان بمحمود الخطيب رئيس النادي".

وتطرق فضل للحديث عن هيثم عرابي والذي نشبته أزمة تسببت في رحيله عن منصبه في الأهلي قائلا: لم ألتق بهيثم عرابي.. هو شخص مُحب للأهلي ولا مشكلة معه ولكنني أرى بأنه يُبالغ في حديثه عن النادي".

وواصل "اتممنا 99% من الصفقات للأهلي قبل رحيلنا وأكمل أمير توفيق في وجود عدلي القيعي عملنا".

وأتم "عملنا على صفقات لـ 5 سنوات مقبلة، ودرسنا 72 لاعبا خارج مصر من بينهم بيرسي تاو لاعب جنوب إفريقيا الذي سجل هدفا في شباك منتخب مصر في أمم إفريقيا 2019 كان ضمن اختياراتنا لضمه إلى الأهلي قبلها بعامين".

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