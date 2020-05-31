مرتضى: كيف سيعود الدوري وحالات كورونا تزداد؟.. وموقف صفقات الزمالك

يرى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ضرورة عدم استئناف بطولة الدوري المصري هذا الموسم.

وقال مرتضى منصور: "لماذا هذا العند بخصوص الدوري المصري؟".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الزمالك "14 فريقا محترما لا يرغبون في استكمال الدوري، كيف سيعود بسبب 4 فرق ترغب في استئنافه؟".

وتابع "كيف سيعود الدوري وأرقام حالات إصابات فيروس كورونا تزداد بشكل يومي في مصر؟".

وهاجم مرتضى منصور، عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، قائلا: "لماذا تستمر في منصبك؟".

وأوضح "الجنايني يقول بشكل دائم بأنه ينتظر قرار الحكومة فقط، وهذا تدخل حكومي واضح. لا مشكلة أنني كمواطن أو رئيس نادي أقول أنني انتظر قرار الحكومة، ولكن لا يصح أن تخرج مثل تلك التصريحات من مسؤول في المؤسسة".

وتطرق رئيس الزمالك للحديث عن ملف تجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، قائلا: "اتفقنا مع كارتيرون على التجديد. المدرب يزيد قيمة 20% في عقده في سبيل تنازله عن أمور أخرى".

وأكمل حديثه قائلا: "حددنا الصفقات الجديدة التي نحتاجها في الزمالك".

وشرح "سنتعاقد مع 3 صفقات جديدة وحددنا مراكزهم بالفعل ولكنني لن أذكر الأسماء الآن".

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