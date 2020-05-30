شطة: الاتحاد المصري يمتلك فرصة حل أزمة بطل القرن

طالب عبد المنعم مصطفى "شطة" عضو اللجنة الفنية السابق بالاتحاد الإفريقي أن يتدخل الاتحاد المصري لحل أزمة نادي القرن الإفريقي.

"شطة" تحدث قائلا: "الزمالك يطالب بأحقيته في نادي القرن في السنوات الـ 10 أو الـ 8 الأخيرة".

وأضاف عبر قناة أون تايم سبورتس 2 "في 1994 كان الأهلي الأول ويليه كوتوكو، وفي 2000 كان الأول عن طريق النقاطـ".

وأوضح "المعايير لا تقتصر على عدد البطولات بل بالمشاركات في كافة البطولات الإفريقية".

واستدرك "تصنيف عام 1994 كان بين عامي 1963 لـ 1994 لإقامة تصنيف بين الأندية لتحديد المواجهات، كل المعايير مؤثقة ومعروفة، وذلك في جوهانسبرج على ضوء السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك وأنا كنت حينها مدربا في الأهلي رفقة الآن هاريس".

وأردف "من قال للزمالك أن بطل القرن يُحتسب بالبطولات، في فيفا اُختير ريال مدريد ناديا للقرن بالتصويت، ريال مدريد لم يحصل على لقب القرن بالبطولات".

وتابع "كوتوكو قدم شكوى للاتحاد الإفريقي بشكل رسمي لأحقيته في لقب بطل القرن ولم يحدث شيئا".

وأضاف "جلال إبراهيم وكمال درويش أطلعا سابقا على اللوائح ووجدوا أنه لا داعي لتقديم شكوى".

وشدد "الزمالك عليه تقديم شكوى للاتحاد الإفريقي عبر الاتحاد المصري والذي بدوره يحولها لهاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي لحل الأمر، والمثير للدهشة أن الزمالك لم يفعل ذلك حتى الآن على حد علمي".

وأكمل "الاتحاد المصري له دور كبير لمخاطبة الاتحاد الإفريقي لحل اللغط بين الناديين لإنهاء الأزمة".

وواصل "بطل القرن لقب شرفي، ولم يكن هناك جائزة مالية ضخمة، حتى يثار الأمر كل فترة".

وتابع "كما لم أكن موجودا حينها في الكاف، فقد تم تعييني بعد عام 2000".

وواصل "مصطفى فهمي كان السكريتر العام من 1983 حتى 2010 حتى تعيينه في فيفا، وفي 1994 بمباراة السوبر الإفريقي كان عضوا بإدارة الأهلي، حينها تعرض طارق سليم وقفا لتقرير الحكم لاعتداءه عليه".

وأتم "صالح سليم حينها اعترض على القرار لكنه دافع عن تقرير مراقب المباراة وانسحب الأهلي من البطولات الإفريقية لـ 3 سنوات، وهو ما عطل الأهلي عن المشاركات في البطولات القارية".

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