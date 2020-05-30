تقرير: مواعيد جديدة لمباريات الدوري الإيطالي

تلوح فكرة إقامة مباراة كل يوم في الدوري الإيطالي عقب استئنافه في 20 يونيو المقبل.

صحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية أوضحت أن توزيع المباريات بشكل يومي سيزيد من مشاهدات المباريات ويتيح زيادة في الأرباح لقنوات البث وكذلك الأندية.

وأضاف التقرير أنه لابد من تفادي خوض مباريات الظهيرة لأن رابطة اللاعبين رفضت إقامة المباريات في ظل ارتفاع درجات الحرارة صباحا في شهري يونيو ويوليو.

ومن المقرر أن ينتهي الموسم في 2 أغسطس المقبل، لذلك ستقام مباراة كل يوم طيلة الأسبوع.

وحسب الصحيفة الإيطالية فأن المواعيد ستكون كالآتي بالتوقيت القاهرة:

الإثنين: 9 مساءً

الثلاثاء – الأربعاء – الخميس: 7 مساءً – 9 مساءً

الجمعة: 9 مساءً

السبت – الأحد: 5:15 مساءً – 7:30 مساءً – 9:45 مساءً

وكان وزير الرياضة الإيطالي طلب من جوسيبي كونتي بدء الموسم في الـ13 من يونيو بالمباريات المؤجلة خاصة في ظل توقيع الأخير على مرسوم يمنع إقامة أي حدث رياضي قبل 14 يونيو.

والمباريات المؤجلة في الدوري هي بين أتالانتا وساسولو، إنتر ميلان وسامبدوريا، تورينو وبارما، وفيرونا وكالياري.

ويتصدر يوفنتوس الترتيب بـ63 نقطة يليه لاتسيو بـ62 نقطة وخاض كل منهما 26 مباراة.

ويأتي خلفهما إنتر ميلان بـ54 نقطة وله لقاء أقل.

أما في الكأس في ذهاب نصف النهائي فكان إنتر خسر على أرضه من نابولي بهدف دون رد، فيما تعادل ميلان على ملعبه مع يوفنتوس بهدف لمثله.

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