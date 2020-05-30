تريزيجيه يكشف "الجانب الإيجابي" من فترة الابتعاد عن كرة القدم

تحدث محمود حسن "تريزيجيه" جناح نادي أستون فيلا الإنجليزي ومنتخب مصر عن الفترة الماضية التي شهدت توقف للكرة الإنجليزية.

تريزيجيه النادي : أستون فيلا أستون فيلا

وقال تريزيجيه: "الأمر صعب لأنك في النهاية لا تفعل ما تُحب وهو ممارسة كرة القدم. أنت خارج عن العمل".

وأضاف في تصريحاته مع صحيفة (بيرمنجهام ميل) "أنت تريد الذهاب للتدريبات ولعب المباريات والتواجد داخل ناديك والتنافس بشكل يومي مع اللاعبين".

وتابع "ولكن هناك ما هو إيجابي فيما حدث خلال الفترة الماضية، وهو أنك تقضي وقتا أطول مع عائلتك".

وأتم "تقضي وقتا أكبر مع عائلتك وتصبح قريبا منهم بشكل أكبر. هذا هو الأمر الإيجابي من الفترة الماضية".

ويعود الدوري الإنجليزي للاستئناف من جديد في الـ 17 من شهر يونيو، بمواجهة أستون فيلا أمام شيفيلد يونايتد.

ويحتل أستون فيلا المركز الـ 19 على سلم ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة من 28 مباراة.

تريزيجيه صاحب الـ 25 عاما شارك في 31 مباراة هذا الموسم ونجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة 3.

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