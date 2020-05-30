رسميا - استئناف الدوري التونسي.. تعرف على مواعيد المباريات

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم بشكل رسمي استئناف مسابقة الدوري التونسي في شهر أغسطس المقبل.

وتوقف النشاط الرياضي في تونس منذ شهر مارس الماضي بسبب أزمة فيريوس كورونا.

وصادق أعضاء الاتحاد التونسي اليوم السبت على مشروع استنئاف الدوري خلال شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين، إلى جانب بطولة كأس تونس.

وجاءت المواعيد على النحو التالي:

** الجولة الـ 17 - يوم 2 أغسطس.

** الجولة الـ 18 - يوم 9 أغسطس.

** الجولة الـ 19 - يوم 12 أغسطس.

** الجولة الـ 20 - يوم 16 أغسطس.

** الجولة الـ 21 - يوم 23 أغسطس.

** الجولة الـ 22 - يوم 26 أغسطس.

** الجولة الـ 23 - 30 أغسطس.

** الجولة الـ 24 - 13 سبتمبر.

** الجولة الـ 25 - 16 سبتمبر.

** الجولة الـ 26 - 20 سبتمبر.

بينما تستمر بطولة كأس تونس في شهر سبتمبر وتحدد يوم 6 سبتمبر كموعد لمباريات ربع النهائي، ويوم 9 كموعد لمباريات نصف النهائي.

ومن المنتظر أن يُحدد موعد نهائي الكأس في وقت لاحق.

ويحتل الترجي التونسي صدارة الدوري برصيد 44 نقطة، ويطارده الصفاقسي برصيد 34 نقطة.

بينما يقبع نادي نجم المتلوي في المركز الأخير بـ 10 نقاط، ثم البنزرتي بـ 11 نقطة، وشبيبة القيروان بـ 12 نقطة.

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