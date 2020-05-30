اللقب الثامن يقترب.. بايرن يكتسح دسلدورف في ليلة هيمنة ليفاندوفسكي

الطريق للفوز بدوري الألماني للمرة الثامنة على التوالي صار أسهل لـ بايرن ميونيخ بعدما اكتسح فورتونا دسلدورف بخماسية دون مقابل على أليانز أرينا.

المباراة أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ 29 ويتبقى 5 جولات على النهاية ويقترب البافاريون من اللقب الـ 29.

وصار البافاري أول فريق يحقق 8 انتصارات في الموسم الواحد سجل خلالها الفريق 5 أهداف أو أكثر في مباراة واحدة ضمن الدوريات الخمس الكبرى.

بينما هز البولندي روبرت ليفاندوفسكي شباك الضيوف لتعرف أهدافه جميع شباك الأندية التي لعب ضدها في الدوري الألماني هذا الموسم.

روبرت ليفاندوفسكي استطاع التسجيل ضد جميع أندية الدوري الألماني الحالية💪 سفاح ☠#السبت_الكروي pic.twitter.com/JzYcFzDXKN — FilGoal (@FilGoal) May 30, 2020

ليفا رفع رصيده التهديفي إلى 29 هدفا في صدارة هدافي الدوري الألماني وكذلك سباق الحذاء الذهبي متفوقا على الإيطالي تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو.

هدافو الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى🔝 ⬆ روبرت ليفاندوفسكي (29) ⬇تشيرو إيموبيلي (27) 43 هدفا حصيلة البولندي السفاح في موسم 2019-20👊#السبت_الكروي pic.twitter.com/j7dRstXb7n — FilGoal (@FilGoal) May 30, 2020

كما تعززت قوة الفريق هجوميا إذ سجل لاعبو بايرن 86 هدفا متفوقين على رصيدهم التهديفي لموسم 1973-74 كأكثر فريق تسجيلا للأهداف حتى الجولة الـ 29.

أهداف اللقاء جاءت عن طريق ماتيس يورجنسين بالخطأ في مرماه، وبنيامين بافار وألفونسو ديفيز وثنائية روبرت ليفاندوفسكي.

وصف المباراة

عرضية من ألفونسو ديفيز إلى توماس مولر الذي هيئ الكرة إلى بنيامين بافار القادم من خلف منطقة الجزاء ليسدد كرة حولها ماتياس يورجنسن في الشباك بالخطأ في مرماه في الدقيقة 15.

الظهير الفرنسي صاحب أفضل هدف في كأس العالم 2018، سجل هدف التقدم الثاني في الدقيقة 29 برأسية من ركنية نفذها يوشوا كيميتش.

وقبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول أضاف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثالث بطريقة رائعة بعد سلسلة من التمريرات بين لاعبي بايرن داخل منطقة الجزاء.

مولر الذي صنع هدفه السابع لصالح البولندي رفع رصيده إلى 18 مساهمة الموسم الجاري في الدوري الألماني.

دلالك كل الدلال، جمال كل الجمال يا ليفا😍 جملة تكتيكية مٌدهشة من لاعبي بايرن في الهدف الثالث أمام دوسلدورف#السبت_الكرويpic.twitter.com/SpQln3OwYY — FilGoal (@FilGoal) May 30, 2020

5 دقائق على بداية الشوط الثاني وسجل ليفاندوفسكي هدفه الثاني والرابع في اللقاء بعد عرضية من سيرجي جنابري سجلها بهدوء دون رقابة.

واختتم النفاثة الكندية ألفونسو ديفيز التسجيل بهدف خامس في الدقيقة 52 بعدما استغل تخبط دفاع الضيوف.

هدف هو الثاني له في ثلاث مباريات بعدما سجل نفس العدد من الأهداف في 19 مباراة سابقة.

فوز رفع رصيد بايرن ميونيخ إلى 67 هدفا بفارق 10 نقاط بشكل مؤقت عن بوروسيا دورتموند الذي يحل ضيفا على بادربورن غدا.

بينما ظل رصيد دوسلدورف 27 نقطة يحتل بها المركز الـ 16.

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